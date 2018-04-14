Жителя Жигулевска ограбил мужчина, к которому он пришел в гости

В Жигулевске полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В микрорайоне Г-1 мужчина выпивал со знакомым. Когда гость уснул, он взял у него из куртки ключ от квартиры и забрал себе телевизор и антенну общей стоимостью 9 тыс. рублей.

Во время опроса подозреваемый признался и рассказал, что совершил кражу из-за трудного материального положения. Телевизор он сдал в ломбард, а антенну оставил себе.

Подозреваемый не работает и был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.