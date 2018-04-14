Житель Сызрани обокрал собутыльника, чтобы продолжить праздновать

В Сызрани закончили расследовать уголовное дело по факту покушения на кражу. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено 1 января. 61-летний мужчина выпивал с сыном и его другом. Во время застолья хозяин жилья уснул. Вскоре к нему пришла дочь. Она разбудила отца и рассказала, что увидела у подъезда принадлежащую ему технику. Женщина занесла имущество в квартиру. Отец не знал, как его вещи оказались на улице. При этом выяснилось, что некоторых вещей не хватает.
По данным правоохранителей, когда потерпевший уснул, его сын с другом ушли к общему знакомому, где уснул уже сын. Приятель взял ключи из его куртки и вернулся в квартиру, где ранее выпивал с другом и его отцом. Он стал выносить оттуда технику. Колонки, DVD-проигрыватель, телевизор и другое злоумышленник отнес к подъезду. Часть вещей он сразу унес к себе домой и планировал позже вернуться за остальным. Но когда он вернулся, украденного уже не было на улице.
22-летнего подозреваемого задержали. Он неоднократно был судим. Парень признался правоохранителям, что планировал продать украденное, а деньги потратить на спиртное, чтобы продолжить празднование.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.