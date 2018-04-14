Работник автомойки украл телефон у коллеги

В Тольятти у местного жителя, работающего администратором на автомойке, пропал телефон стоимостью 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, к краже может быть причастен один из работников мойки — судимый за аналогичное преступление 25-летний мужчина.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что забрал телефон из подсобки, где переодевался персонал. Гаджет мужчина сдал в ломбард за 1,5 тыс. рублей. Эти деньги он потратил на празднование своего дня рождения.