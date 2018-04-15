В Самаре на 9-й Просеке 56 человек тушили пожар в частном доме

В субботу, 14 апреля, в 19:36, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 8-й линии 9-й Просеки в Кировском районе Самары, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. В тушении участвовали 56 человек. С помощью 19 спецмашин они полностью ликвидировали пожар в 20:51. Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.