Коммунальщики отчитались о завершении ремонта тепломагистрали на ул. Стара-Загора

В воскресенье, 15 апреля, в 6:15, специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили ремонт тепломагистрали на ул. Стара-Загора.
Напомним, тепломагистраль диаметром 800 мм прорвало 14 апреля, около 20:00, на ул. Стара-Загора, в районе пересечения с пр. Кирова.
Работы на месте аварии продолжались всю ночь. Сейчас "ПТС" вместе с коммунальщиками переводят потребителей на штатную схему теплоснабжения.
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Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!