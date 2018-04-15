Коммунальщики отчитались о завершении ремонта тепломагистрали на ул. Стара-Загора

В воскресенье, 15 апреля, в 6:15, специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили ремонт тепломагистрали на ул. Стара-Загора.

Напомним, тепломагистраль диаметром 800 мм прорвало 14 апреля, около 20:00, на ул. Стара-Загора, в районе пересечения с пр. Кирова.

Работы на месте аварии продолжались всю ночь. Сейчас "ПТС" вместе с коммунальщиками переводят потребителей на штатную схему теплоснабжения.