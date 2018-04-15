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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли Москва МБА - 93:85

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 апреля, в четвертом матче четвертьфинальной серии МБА игроки БК "Самара" обыграли Москва МБА со счетом 93:85.

Теперь самарцы вышли в полуфинал, где ее соперником станет "Новосибирск".

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