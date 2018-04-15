Баскетболисты "Самары" обыграли Москва МБА - 93:85

В субботу, 14 апреля, в четвертом матче четвертьфинальной серии МБА игроки БК "Самара" обыграли Москва МБА со счетом 93:85.
Теперь самарцы вышли в полуфинал, где ее соперником станет "Новосибирск".
В субботу, 14 апреля, в четвертом матче четвертьфинальной серии МБА игроки БК "Самара" обыграли Москва МБА со счетом 93:85.
Теперь самарцы вышли в полуфинал, где ее соперником станет "Новосибирск".
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Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.