Сельчанин из Сергиевского района незаконно хранил боеприпасы

В Сергиевском районе полицейские при расследовании кражи задержали мужчину, незаконно хранившего боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пять пригодных для стрельбы патронов калибра 5,6 мм нашли при обыске в доме на ул. Куйбышева в пос. Суходол. Пакет с ними был в шкафу. Неоднократно судимый 54-летний хозяин жилья рассказал, что боеприпасы нашел весной 2012 г. на берегу пруда.

По статье "Незаконные приобретение, хранение или ношение боеприпасов" возбуждено уголовное дело.