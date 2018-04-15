Самарца избили в гостях у знакомых

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с госпитализацией 37-летний мужчины с многочисленными травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, накануне потерпевший был в гостях у знакомых на ул. Стара-Загора. Мужчины, предположительно, выпивали и повздорили. По предварительным данным, хозяин нанес гостю травмы. После случившегося пострадавший ушел, а через некоторое время почувствовал себя плохо.

Подозреваемого задержали. По данным полиции, 43-летний самарец несколько лет назад был судим за причастность к незаконному обороту наркотиков.