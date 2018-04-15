"Крылья Советов" обыграли "Енисей" — 1:0

В матче 33-го тура Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге" в Самаре обыграли лидера турнира, красноярский "Енисей" — 1:0.

Единственный гол самарцы забили на 52-й минуте. Победа над "Енисеем" позволила самарцам сократить отставание до лидера турнира до одного очка. Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 21 апреля в Санкт-Петербурге с "Зенитом-2".