"Крылья Советов" обыграли "Енисей" — 1:0

В матче 33-го тура Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге" в Самаре обыграли лидера турнира, красноярский "Енисей" — 1:0.
Единственный гол самарцы забили на 52-й минуте.
Победа над "Енисеем" позволила самарцам сократить отставание до лидера турнира до одного очка.
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 21 апреля в Санкт-Петербурге с "Зенитом-2".
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Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!