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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Енисей" — 1:0

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 33-го тура Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге" в Самаре обыграли лидера турнира, красноярский "Енисей" — 1:0.

Фото: kc-camapa.ru

Единственный гол самарцы забили на 52-й минуте.

Победа над "Енисеем" позволила самарцам сократить отставание до лидера турнира до одного очка.

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 21 апреля в Санкт-Петербурге  с "Зенитом-2".

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