БТИ взыскало с экс-руководителя Андрея Карпенко более 50 млн руб. ущерба

Более 50 млн руб. на основании решений двух судебных инстанций взыскал самарский филиал "Ростехинвентаризации" со своего бывшего руководителя Андрея Карпенко, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Карпенко приговорен год назад на три года колонии за хищение денег, выделенных на исполнение работ, которые на самом деле бесплатно делали сотрудники филиала.

Карпенко пришел в самарский филиал БТИ на должность руководителя в 2011 г., сменив на этом посту Ярослава Бахмурова. Ранее Карпенко возглавлял территориальный ФКЦ "Земля". В феврале 2014 г. чиновник внезапно покинул филиал, по официальной версии — по собственному желанию.

Спустя еще полтора года Карпенко был задержан полицией и отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате. Вторым подозреваемым стал начальник отдела экономического развития и маркетинга самарского филиала БТИ и член аукционной комиссии ведомства Игорь Ивашевский.

В версии следствия, в 2011–2013 гг. чиновники БТИ готовили необходимую документацию, чтобы обеспечить победу в конкурсах аффилированных с Карпенко юрлиц — ООО "Прима-Трейд", ООО "Картстрон", ООО "Правовое агентство "Некс", ООО "ТД "Альфа Групп", ООО "Инвест-Партнер".

Некоторые из этих фирм также участвовали в обналичивании выводимых через них денежных средств с дисконтом 5-6%. В обвинении Карпенко и Ивашевского фигурировала сумма ущерба 51,549 млн рублей.

В итоге деньги перечислялись за осуществление работ, которые выполнялись сотрудниками БТИ и входили в их должностные обязанности. В частности, речь шла о выполнении технической инвентаризации объектов капитального строительства, геодезических и кадастровых работ, топографо-геодезической съемки по доходным договорам, заключенным с Минобороны РФ, ЗАО "Газпромстройинжиниринг", филиалом ОАО "МРСК Волги" — "Самарские распределительные сети".

Среди работ, якобы выполненных по фиктивным договорам, в частности, была инвентаризация высоковольтных линий электропередачи в сельских районах. Работы для Минобороны были связаны с гостайной, сторонние юрлица, по закону, к их выполнению допускаться вообще не должны. Одним из следствий скандала в самарском БТИ стало лишение региона функционала региона-координатора и передача права решения важных организационных вопросов в Нижний Новгород.

После вступления приговора в законную силу БТИ занялось возмещением причиненного вреда. В декабре 2017 г. Промышленный райсуд Самары частично удовлетворил исковые требования ведомства к своим бывшим сотрудникам Карпенко и Ивашевскому. С осужденных чиновников солидарно взыскали 50,049 млн руб. причиненного материального вреда, а также 60 тыс. руб. судебной пошлины. Частично — потому что БТИ требовало возместить 51,549 млн руб. ущерба. Право на удовлетворение гражданского иска ведомство получило по приговору суда в отношении Карпенко и Ивашевского.

Решение суда обжаловали как истец, так и ответчики. Представители Карпенко и Ивашевского в своих жалобах указали, что сумма ущерба по делу не доказана, а в назначении судебной финансово-экономической экспертизы суд им отказал.

Как пишет издание, представитель АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" при пересмотре дела в апелляционной инстанции областного суда от претензий отказался, назвав решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции вышестоящая инстанция не нашла. Однако суд учел сумму добровольного возмещения -1,5 млн руб., — внесенную фигурантами, и несколько снизил объем ущерба.

"Вопреки доводам жалоб, необходимость в проведении судебной финансово-экономической экспертизы для определения ущерба от преступления отсутствует, поскольку такой размер уже установлен приговором суда. Доводы апелляционных жалоб в своей совокупности противоречат материалам дела и представленным доказательствам, являются необоснованными, поскольку направлены на переоценку собранных по уголовному делу доказательств, и потому подлежат отклонению", — говорится в апелляционном определении Самарского областного суда.