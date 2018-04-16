В Самаре прошел международный благотворительный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела"

Жители Самары 14 и 15 апреля, собравшиеся на фестиваль в кинотеатре Ambar Cinema, бесплатно смотрели фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля "Лучезарный ангел", а приняли участие в мастер-классах и семинаре.
Второй фестиваль "Свет лучезарного ангела" прошел в Самаре по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, который на открытии кинопраздника сказал добрые слова в адрес его участников и гостей, отметив, что это событие "способствует пробуждению нашего национального духа".
Девиз фестиваля — "Доброе кино возвращается". Организаторами выступили региональное отделение Всемирного русского народного собора, Самарская епархия Русской православной церкви и правительство Самарской области.
Светлые и добрые фильмы царили на этом празднике.
Немного о кинофестивале "Лучезарный ангел". Он проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом Светланы Медведевой, президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя Попечительского совета комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". Впервые фестиваль состоялся в 2005 году. С тех пор его аудитория растет. Все больше становится и кинематографистов, желающих принять в нем участие. В последнем фестивале было показано 160 фильмов в 30 номинациях из 19 стран. За 14 лет зрители познакомились с сотнями талантливых киноработ в игровом, документальном и мультипликационном жанрах. Теперь и самарские зрители приобщились к этому кино.
Выступая на открытии фестиваля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов отметил: "Когда я шел сюда, видел множество детей, которые спешили вместе с родителями на этот фестиваль. Это радует. Да я и сам с нетерпением ждал этого праздника. Думаю, что традиция его проведения в нашем городе останется и в будущем году. В каждом слове самого названия фестиваля уже заложено добро. И очень важно, чтобы "свет лучезарного ангела" появился в сердце каждого, кто приходит сюда".
Почетными гостями нынешнего фестиваля в Самаре стали телеведущая, лауреат премии "ТЭФИ" Мария Ситтель и депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу, общественный деятель и актер Николай Валуев. Они, а также игумен Киприан (Ященко), ученый Владимир Лепехин, режиссеры, педагоги, мультипликаторы из анимационной студии Александра Татарского провели мастер-классы и творческие встречи.
Так, режиссер-аниматор студии "Пилот" Алексей Почивалов поделился тайнами создания мультфильма "Пластилиновая ворона". Художник-мультипликатор этой же студии Евгения Фофанова рассказала о секретах песочной анимации. А заслуженный учитель РФ Ольга Нерсесова и художница Галина Гантимурова провели мастер-класс "Чудесные превращения дерева".
Николай Валуев, который прилетел в Самару на открытие фестиваля, охотно общался и фотографировался со всеми желающими. Самарцы узнали, например, что самые счастливые моменты его жизни связаны с рождением детей, что для него гораздо важнее завоевание звания чемпиона мира, а любимые с детства книги — "Приключения Тома Сойера" и "Таинственный остров". Конечно, речь зашла и кино.
"Мы выросли на фильмах, которые воспитывали уважение друг к другу, взаимопонимание, учили доброте. Но ведь это важно для молодых людей любого поколения, — отметил Николай Валуев. — Когда мы с моими детьми смотрим какой-нибудь фильм и потом беседуем о нем, я вижу, что для них имеют значение не спецэффекты, а, в первую очередь, жертвенность и взаимовыручка, которую проявляют герои. И наш фестиваль позволяет детям увидеть это в полной мере. Кстати, юные зрители очень часто берут на вооружение модель поведения своих любимых героев. И это надо учитывать".
Николай Валуев поделился впечатлениями от своей актерской работы над фильмом "Башка" — самым известным, пожалуй, в его карьере артиста — и объяснил, почему отказывается от выгодных голливудских предложений о съемках: "Мне предлагают сыграть каких-то моральных уродов. Я не хочу находиться в кадре в виде пугала. Думаю, что подсознательно зрители после это будут олицетворять меня с такими персонажами".
Валуев высказал и свое мнение по поводу засилия западных мультфильмов на кинорынке: "На Западе чисто коммерческий подход к их созданию. Это киноиндустрия. Идет поток съемок все новых и новых мультфильмов. После каждого удачного проекта в магазинах тут же продают мультяшных героев, что приносит немалый доход. Мы же в этом отстаем, мало снимаем, плохо "раскручиваем" хорошие фильмы. Нам тоже нужно создавать свою киноиндустрию. А хорошие анимационные фильмы, сделанные в последнее время, есть. Мне, например, очень понравилась "Снежная королева".
"Доброе семейное кино нужно во все времена, — считает еще один гость фестиваля, Мария Ситтель. — Кино — это история одного человека, сжатая до полутора часов. И молодые люди часто следует образам, увиденным ими на экранах. У нас есть люди, готовые делать хорошее доброе кино. Задача фестиваля — поддержать их. И замечательно, что у этих людей есть здесь возможность поделиться своим опытом и секретами мастерства".
Церемония открытия фестиваля стала настоящим праздником. Звучали колокольные звоны, проникновенные песни в исполнении го мужского хора Самарской духовной семинарии. Хореографическую композицию под песню "Течет река Волга" в исполнении Бернеса показали юные артисты из студии современного танца "Осторожно, дети!"
Настоящим подарком для зрителей стала премьера художественного фильма Эдуарда Пари "Жили-были", в главных ролях которого снялись популярные актеры Федор Добронравов, Ирина Розанова и Роман Мадянов. Фильм представила продюсер Екатерина Сарычева.
Яркое впечатление оставили сделанные с фантазией и юмором анимационные фильмы студии "Пилот", киностудии "Союзмультфильм", студии "Балтийское телевидение" (из цикла "О православных святынях"). Не оставили зрителей равнодушными игровые и документальные картины.
Ярким фестивальным событием стал моноспектакль "Пять рассказов Шукшина" в исполнении санкт-петербургского актера Владимира Борисова. Этот спектакль шел под музыкальное сопровождение баяниста оркестра "Виртуозы Самары" Александра Малыхина.
Праздник сопровождался еще одним радостным для верующих людей событием. 14 апреля из Греции в Самару доставили православную святыню — частицу монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, подвижника Афонского монастыря. Святыня была открыта для поклонения в субботу и воскресенье. Молебен возле святыни отслужил митрополит Самарский и Тольяттинской Сергий.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?