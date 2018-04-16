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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Рабочие из Самары стали лучшими на конкурсе АО "Транснефть - Дружба"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два первых места, пять вторых и два "бронзовых" призера. Таковы итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" АО "Транснефть - Дружба". В этом году традиционное мероприятие в области профессионального мастерства состоялось в Самарской области на производственных площадках Куйбышевского филиала предприятия: линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Лопатино" и "Прибой".

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

Светлана Малюшко — лаборант химического анализа по нефтепродуктам  ЛПДС "Сызрань-1" — становится победителем по своей специальности второй год подряд. В прошлом году профессиональная удача улыбнулась ей и в финале конкурса, который проводится среди работников организаций системы "Транснефть": Светлана завоевала второе место. В этом году ей вновь предстоит отстаивать честь родного предприятия на всероссийском этапе. АО "Транснефть - Дружба" удостоено почетного права принимать лучших из лучших в этом году, так что в августе Светлана отправится в Брянск. "В родном доме и стены помогают, — говорят в народе. Но для меня, наоборот, участие в финале на базе нашего предприятия — двойная ответственность. Так что с понедельника начинаю вновь готовиться к конкурсу", — обещает Светлана Малюшко.

Светлана Малюшко

Еще одно конкурсное "золото" завоевал оператор товарный ЛПДС "Лопатино" Максим Пуреськин. Для него это первая большая профессиональная победа. Впереди у Максима — также участие в сборной в финале.

Максим Пуреськин

В рамках второго этапа конкурса АО "Транснефть - Дружба" 80 участников представляли 10 основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли. Это трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС), лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханики), слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химанализа  по нефтепродуктам, электрогазосварщики, операторы товарные по нефтепродуктам. Все они — победители первого этапа конкурса, который в ноябре–декабре 2017 года прошел в каждом из четырех филиалов предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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