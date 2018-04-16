Рабочие из Самары стали лучшими на конкурсе АО "Транснефть - Дружба"

Два первых места, пять вторых и два "бронзовых" призера. Таковы итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" АО "Транснефть - Дружба". В этом году традиционное мероприятие в области профессионального мастерства состоялось в Самарской области на производственных площадках Куйбышевского филиала предприятия: линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Лопатино" и "Прибой".

Светлана Малюшко — лаборант химического анализа по нефтепродуктам ЛПДС "Сызрань-1" — становится победителем по своей специальности второй год подряд. В прошлом году профессиональная удача улыбнулась ей и в финале конкурса, который проводится среди работников организаций системы "Транснефть": Светлана завоевала второе место. В этом году ей вновь предстоит отстаивать честь родного предприятия на всероссийском этапе. АО "Транснефть - Дружба" удостоено почетного права принимать лучших из лучших в этом году, так что в августе Светлана отправится в Брянск. "В родном доме и стены помогают, — говорят в народе. Но для меня, наоборот, участие в финале на базе нашего предприятия — двойная ответственность. Так что с понедельника начинаю вновь готовиться к конкурсу", — обещает Светлана Малюшко.

Светлана Малюшко

Еще одно конкурсное "золото" завоевал оператор товарный ЛПДС "Лопатино" Максим Пуреськин. Для него это первая большая профессиональная победа. Впереди у Максима — также участие в сборной в финале.

Максим Пуреськин

В рамках второго этапа конкурса АО "Транснефть - Дружба" 80 участников представляли 10 основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли. Это трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС), лаборанты химического анализа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханики), слесари по ремонту технологических установок, операторы товарные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химанализа по нефтепродуктам, электрогазосварщики, операторы товарные по нефтепродуктам. Все они — победители первого этапа конкурса, который в ноябре–декабре 2017 года прошел в каждом из четырех филиалов предприятия.