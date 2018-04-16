Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля "Жил-был Король"

На Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета Самарский областной театр кукол 22 апреля, в 10:30 и 13:00, покажет премьерный спектакль "Жил-был Король", сообщила пресс-служба театра кукол.

Спектакль "Жил-был Король" поставила режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко, с ней самарский зритель знаком по спектаклям "Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди", "Багаж" и "Честное имя барона Мюнхгаузена".

Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова — коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Здесь звери, убитые на охоте, оживают и убегают в лес; гигантская птица Рух "сослепу" путает человека с диковинным зверем, Кухарка спасает Короля от досужих невест, а нелепая Смерть изгоняется веселой свадебной толпой.