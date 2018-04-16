Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля "Жил-был Король"

На Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета Самарский областной театр кукол 22 апреля, в 10:30 и 13:00, покажет премьерный спектакль "Жил-был Король", сообщила пресс-служба театра кукол.
Спектакль "Жил-был Король" поставила режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко, с ней самарский зритель знаком по спектаклям "Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди", "Багаж" и "Честное имя барона Мюнхгаузена".
Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова — коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Здесь звери, убитые на охоте, оживают и убегают в лес; гигантская птица Рух "сослепу" путает человека с диковинным зверем, Кухарка спасает Короля от досужих невест, а нелепая Смерть изгоняется веселой свадебной толпой.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!