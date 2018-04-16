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Театр Культура

Самарский театр кукол покажет премьеру спектакля "Жил-был Король"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета Самарский областной театр кукол 22 апреля, в 10:30 и 13:00, покажет премьерный спектакль "Жил-был Король", сообщила пресс-служба театра кукол.

Спектакль "Жил-был Король" поставила режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко, с ней самарский зритель знаком по спектаклям "Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди", "Багаж" и "Честное имя барона Мюнхгаузена".

Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова — коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Здесь звери, убитые на охоте, оживают и убегают в лес; гигантская птица Рух "сослепу" путает человека с диковинным зверем, Кухарка спасает Короля от досужих невест, а нелепая Смерть изгоняется веселой свадебной толпой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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