Под Сызранью ледоходом раздавило гаражи с лодками на берегу Волги

Ледоход раздавил гаражи с лодками на берегу Волги под Сызранью. Множество искореженных гаражей обнаружили вечером 15 апреля недалеко от пляжа в Октябрьске, а также в районе Костычи, пишет ktv-ray.ru.
"В воскресенье в 18:00 я был на берегу, и все было нормально, а в 20 часов резко лед пошел и смял наши гаражи. Нам с другом пришлось нанимать газелиста, чтобы вытащить из груды искореженного металла лодку, в районе бывшей хлебопекарни", — рассказал источнику 29-летний житель Октябрьска Александр.
По словам местных жителей, причиной резкого выброса льда на берег мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
"Предъявить бы счет ГЭС за понесенные потери, ведь мы не от хорошей жизни гаражи на Волге ставим, да ни одной лодочной станции в Октябрьске нет. А в городе каждый второй рыбак и как-то нужно прятать лодки от нашего народа, чтоб ничего не утащили", — рассказали взволнованные местные жители.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей