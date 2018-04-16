На ремонт фасада дореволюционной богадельни купца Аржанова к ЧМ выделят 8,7 млн рублей

Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества ищет подрядчика, который отремонтирует фасад дореволюционного здания на ул. Фрунзе, 98. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здесь располагалась богадельни купца Л. С. Аржанова. Сообщается, что в надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние его необходимо привести в целях подготовки объектов историко-культурного наследия в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу. Начальная максимальная цена контракта — 8,7 млн рублей. Подрядчика определят 20 апреля.