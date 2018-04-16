На ремонт фасада дореволюционной богадельни купца Аржанова к ЧМ выделят 8,7 млн рублей

Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества ищет подрядчика, который отремонтирует фасад дореволюционного здания на ул. Фрунзе, 98. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здесь располагалась богадельни купца Л. С. Аржанова. Сообщается, что в надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние его необходимо привести в целях подготовки объектов историко-культурного наследия в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу.
Начальная максимальная цена контракта — 8,7 млн рублей.
Подрядчика определят 20 апреля.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!