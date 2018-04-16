СКС поддержали традиции и рассказали о новациях

Впервые за 20 лет практики рассказали ученым о перспективах развития городского водоканала и канализации.
В Архитектурно-строительной академии СамГТУ состоялась 75-я Международная научно-техническая конференция "Традиции и инновации в строительстве и архитектуре". Сотрудники "Самарских коммунальных систем" приняли активное участие в работе профильной секции "Основные проблемы водо-, теплоснабжения и энергетики". В своих докладах выступающие рассказали об использовании программных комплексов, создании гидромодели Самары, аналитическом контроле качества воды, комплексном подходе к реконструкции насосных станций подкачки. Преподаватели СамГТУ единодушно отметили возрастающий уровень научных работ, которые выполняются сотрудниками СКС.
Кроме того, на конференции с докладом выступил Владимир Бирюков, главный управляющий директор ООО "СКС". Впервые за много лет, со времен Владислава Плятнера, руководитель предприятия, занимающегося обслуживанием городских систем водоснабжения и водоотведения, рассказал научной общественности о перспективах развития предприятия. Теперь сотрудники вуза могут активнее сотрудничать с предприятием, работать над вопросами, имеющими практическую ценность.
Стоит отметить, что на базе СКС сейчас действует базовая кафедра АСА СамГТУ "Инженерные коммунальные системы". Активный и плодотворный обмен опытом и научными разработками между вузом и предприятием ведется регулярно. Прошедшая научная конференция стала еще одним стимулом для развития сотрудничества предприятия и вуза: ученые увидели, куда двигаются практики и поняли, чем могут быть им полезны.
Дополнительно Владимир Бирюков рассказал, что 2018 год в "Самарских коммунальных системах" объявлен годом рационализации, и научный подход к работе будет крайне важен. Участники конференции решили рассмотреть возможность оформления патентов на самые важные рацпредложения работников СКС, что важно как для предприятия, так и для самих сотрудников-рационализаторов.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!