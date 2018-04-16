СКС поддержали традиции и рассказали о новациях

Впервые за 20 лет практики рассказали ученым о перспективах развития городского водоканала и канализации.

В Архитектурно-строительной академии СамГТУ состоялась 75-я Международная научно-техническая конференция "Традиции и инновации в строительстве и архитектуре". Сотрудники "Самарских коммунальных систем" приняли активное участие в работе профильной секции "Основные проблемы водо-, теплоснабжения и энергетики". В своих докладах выступающие рассказали об использовании программных комплексов, создании гидромодели Самары, аналитическом контроле качества воды, комплексном подходе к реконструкции насосных станций подкачки. Преподаватели СамГТУ единодушно отметили возрастающий уровень научных работ, которые выполняются сотрудниками СКС.

Кроме того, на конференции с докладом выступил Владимир Бирюков, главный управляющий директор ООО "СКС". Впервые за много лет, со времен Владислава Плятнера, руководитель предприятия, занимающегося обслуживанием городских систем водоснабжения и водоотведения, рассказал научной общественности о перспективах развития предприятия. Теперь сотрудники вуза могут активнее сотрудничать с предприятием, работать над вопросами, имеющими практическую ценность.

Стоит отметить, что на базе СКС сейчас действует базовая кафедра АСА СамГТУ "Инженерные коммунальные системы". Активный и плодотворный обмен опытом и научными разработками между вузом и предприятием ведется регулярно. Прошедшая научная конференция стала еще одним стимулом для развития сотрудничества предприятия и вуза: ученые увидели, куда двигаются практики и поняли, чем могут быть им полезны.

Дополнительно Владимир Бирюков рассказал, что 2018 год в "Самарских коммунальных системах" объявлен годом рационализации, и научный подход к работе будет крайне важен. Участники конференции решили рассмотреть возможность оформления патентов на самые важные рацпредложения работников СКС, что важно как для предприятия, так и для самих сотрудников-рационализаторов.