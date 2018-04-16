Фасад особняка Наумова в Самаре отреставрируют до конца мая

Самарский дворец детского и юношеского творчества ищет подрядчика, который выполнит ремонтно-рестраврационные работы дореволюционного особняка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонте фасада в рамках реставрации объекта культурного наследия "Особняк Наумова, 1902 г., арх. А.А.Щербачев. Дом, в котором в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича".

Выполнение работ осуществляется в рамках распоряжения регионального министерства образования и науки "О выделении в 2017-2018 годах денежных средств областного бюджета на проведение работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации плана мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".

На проведение работ готовы выделить 7,9 млн рублей.

Подрядчика определят 10 мая. Срок выполнения работ по контракту устанавливается с момента подписания по 31 мая 2018 года.