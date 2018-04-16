Фасад особняка Наумова в Самаре отреставрируют до конца мая

Самарский дворец детского и юношеского творчества ищет подрядчика, который выполнит ремонтно-рестраврационные работы дореволюционного особняка. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Речь идет о ремонте фасада в рамках реставрации объекта культурного наследия "Особняк Наумова, 1902 г., арх. А.А.Щербачев. Дом, в котором в 1917-1918 гг. работал ревком под председательством Куйбышева Валериана Владимировича".
Выполнение работ осуществляется в рамках распоряжения регионального министерства образования и науки "О выделении в 2017-2018 годах денежных средств областного бюджета на проведение работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации плана мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу".
На проведение работ готовы выделить 7,9 млн рублей.
Подрядчика определят 10 мая. Срок выполнения работ по контракту устанавливается с момента подписания по 31 мая 2018 года.
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Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!