Прокуратура добивается, чтобы учителю, бившему учеников, запретили преподавать детям

Прокуратура обжалует приговор экс-педагогу самарской кадетской школы №170 Александру Тарасову. Он подпал под суд после сообщений родителей об избиениях и оскорблениях учеников.
"Тарасов осужден по четырем эпизодам преступлений к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства условно с испытательным сроком в один год, - сообщили Волга Ньюс в областной прокуратуре. - В связи с тем, что Тарасову судом не назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исполняющим обязанности прокурора Советского района Самары внесено апелляционное представление на приговор".
В то же время в прокуратуре говорят, что не будут требовать реального лишения свободы для учителя. По закону это нельзя сделать, поскольку Тарасов привлекается к уголовной ответственности впервые, у него есть смягчающие обстоятельства, а отягчающих - нет.
В надзорном ведомстве напоминают, что родителям учеников, которых обижают педагоги, нужно обращаться в территориальные органы управления образования, полицию или прокуратуру (например, на сайт облпрокуратуры).
Тарасов же из школы сейчас уволен. Случилось это в конце 2017 г. после следующих обстоятельств.
"О происходящем мы узнали в октябре 2017 года, - рассказала мать одного из мальчиков, Никиты, Светлана. - Десятилетний сын пришел домой и пошел в ванную, его тошнило. Я начала расспрашивать ребенка и узнала, что его бил учитель. Несколько раз ударил скакалкой на уроке физкультуры за то, что он не так выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды костяшками пальцев по лбу, отчего ребенок ударялся затылком об стену. На попе у сына были рубцы, кроме того, было подозрение на сотрясение мозга".
Светлана стала расспрашивать других родителей, не рассказывали ли их дети о произошедшем. В итоге папы и мамы услышали следующее. Пришедший работать в школу полтора года назад учитель физкультуры и начальной военной подготовки постоянно обзывал ребят (наиболее приличное обращение к ним - "стадо козлов"), бил скакалкой за ошибки при выполнении заданий, некоторых ребят бил сумкой с теннисными мячами, а кого-то на НВП - и шомполом от автомата, кого-то пинал по ногам. Причем "доставалось" от педагога не только тем четверым ребятам, которые официально были признаны потерпевшими по уголовному делу.
"Ну это такое наказание было, - рассказал один из учеников, проходящий по делу свидетелем, на суде. - Меня Александр Михайлович за волосы брал и поднимал - за то, что у меня вовремя не были волосы подстрижены. Мне было больно. Других бил за то, что кто-то разговаривал на уроке. Обзывал".
В итоге родители четверых детей написали жалобы в правоохранительные органы и департамент образования.
Уголовное дело в отношении Тарасова возбудили по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)