Прокуратура добивается, чтобы учителю, бившему учеников, запретили преподавать детям

Прокуратура обжалует приговор экс-педагогу самарской кадетской школы №170 Александру Тарасову. Он подпал под суд после сообщений родителей об избиениях и оскорблениях учеников.

"Тарасов осужден по четырем эпизодам преступлений к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства условно с испытательным сроком в один год, - сообщили Волга Ньюс в областной прокуратуре. - В связи с тем, что Тарасову судом не назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исполняющим обязанности прокурора Советского района Самары внесено апелляционное представление на приговор".

В то же время в прокуратуре говорят, что не будут требовать реального лишения свободы для учителя. По закону это нельзя сделать, поскольку Тарасов привлекается к уголовной ответственности впервые, у него есть смягчающие обстоятельства, а отягчающих - нет.

В надзорном ведомстве напоминают, что родителям учеников, которых обижают педагоги, нужно обращаться в территориальные органы управления образования, полицию или прокуратуру (например, на сайт облпрокуратуры).

Тарасов же из школы сейчас уволен. Случилось это в конце 2017 г. после следующих обстоятельств.

"О происходящем мы узнали в октябре 2017 года, - рассказала мать одного из мальчиков, Никиты, Светлана. - Десятилетний сын пришел домой и пошел в ванную, его тошнило. Я начала расспрашивать ребенка и узнала, что его бил учитель. Несколько раз ударил скакалкой на уроке физкультуры за то, что он не так выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды костяшками пальцев по лбу, отчего ребенок ударялся затылком об стену. На попе у сына были рубцы, кроме того, было подозрение на сотрясение мозга".

Светлана стала расспрашивать других родителей, не рассказывали ли их дети о произошедшем. В итоге папы и мамы услышали следующее. Пришедший работать в школу полтора года назад учитель физкультуры и начальной военной подготовки постоянно обзывал ребят (наиболее приличное обращение к ним - "стадо козлов"), бил скакалкой за ошибки при выполнении заданий, некоторых ребят бил сумкой с теннисными мячами, а кого-то на НВП - и шомполом от автомата, кого-то пинал по ногам. Причем "доставалось" от педагога не только тем четверым ребятам, которые официально были признаны потерпевшими по уголовному делу.

"Ну это такое наказание было, - рассказал один из учеников, проходящий по делу свидетелем, на суде. - Меня Александр Михайлович за волосы брал и поднимал - за то, что у меня вовремя не были волосы подстрижены. Мне было больно. Других бил за то, что кто-то разговаривал на уроке. Обзывал".

В итоге родители четверых детей написали жалобы в правоохранительные органы и департамент образования.

Уголовное дело в отношении Тарасова возбудили по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").