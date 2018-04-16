Нужно больше подробностей: суд вернул прокурору дело бывшего замначальника Богатовского отдела МВД

В суде застопорилось рассмотрение уголовного дела бывшего замначальника Богатовского отдела полиции.

Напомним, о задержании стража порядка стало известно в конце мая 2017 года. Операцию по задержанию тогда проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области и ОРЧ СБ областного ГУ МВД.

По оперативным данным, замначальника МО МВД России "Богатовский" - начальник местной полиции Павел Шарков брал деньги с подчиненных, обещая закрывать глаза на нарушения и помогать по службе. Силовики задокументировали получение денег от двух полицейских, правда, суммы были небольшие - по 12 тыс. рублей. По итогам проверки уголовное дело в отношении Шаркова возбудили по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), от службы его отстранили, а в августе 2017 г. направили дело в суд.

В окончательном обвинении, кроме двух эпизодов получения взятки, появилась еще одна статья - "Злоупотребление должностными полномочиями".

Почти полгода дело рассматривали в Богатовском районном суде, когда неожиданно "заметили" неполноту обвинения и дело вернули прокурору.

Источник в правоохранительных органах объясняет: суд посчитал, что в обвинительном заключении недостаточно полно расписаны должностные обязанности Шаркова. По долгу службы он периодически замещал своего руководителя и получал статус "и.о. Богатовского отдела МВД", и какие функции он должен был исполнять в это время, суд посчитал важным узнать отдельно.

В феврале 2018 г. Богатовский районный суд вернул дело прокурору. Это решение надзорное ведомство попыталось обжаловать в Самарском областном суде, но там решение суда районной инстанции оставили в силе.

Теперь дело вернут ненадолго следователю, чтобы тот "дописал" в обвинительном заключении необходимую информацию. После оно вновь отправится в суд, где рассмотрение начнут заново.

Во время первого судебного разбирательства Павел Шарков вины не признавал.