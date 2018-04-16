Нужно больше подробностей: суд вернул прокурору дело бывшего замначальника Богатовского отдела МВД

В суде застопорилось рассмотрение уголовного дела бывшего замначальника Богатовского отдела полиции.
Напомним, о задержании стража порядка стало известно в конце мая 2017 года. Операцию по задержанию тогда проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области и ОРЧ СБ областного ГУ МВД.
По оперативным данным, замначальника МО МВД России "Богатовский" - начальник местной полиции Павел Шарков брал деньги с подчиненных, обещая закрывать глаза на нарушения и помогать по службе. Силовики задокументировали получение денег от двух полицейских, правда, суммы были небольшие - по 12 тыс. рублей. По итогам проверки уголовное дело в отношении Шаркова возбудили по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), от службы его отстранили, а в августе 2017 г. направили дело в суд.
В окончательном обвинении, кроме двух эпизодов получения взятки, появилась еще одна статья - "Злоупотребление должностными полномочиями".
Почти полгода дело рассматривали в Богатовском районном суде, когда неожиданно "заметили" неполноту обвинения и дело вернули прокурору.
Источник в правоохранительных органах объясняет: суд посчитал, что в обвинительном заключении недостаточно полно расписаны должностные обязанности Шаркова. По долгу службы он периодически замещал своего руководителя и получал статус "и.о. Богатовского отдела МВД", и какие функции он должен был исполнять в это время, суд посчитал важным узнать отдельно.
В феврале 2018 г. Богатовский районный суд вернул дело прокурору. Это решение надзорное ведомство попыталось обжаловать в Самарском областном суде, но там решение суда районной инстанции оставили в силе.
Теперь дело вернут ненадолго следователю, чтобы тот "дописал" в обвинительном заключении необходимую информацию. После оно вновь отправится в суд, где рассмотрение начнут заново.
Во время первого судебного разбирательства Павел Шарков вины не признавал.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.