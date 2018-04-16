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Театр Культура

В самарской филармонии состоялся благотворительный спектакль "д`Артаньян"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сцене филармонии актеры показали зрителям фантазию на тему "Трех мушкетеров".

В этот вечер на сцене были драки на шпагах, танцы на балу, проникновенное пение и, конечно же, блистательная актерская игра. Зрителям показали историю о настоящей любви, преданности, мужестве, отваге, чести и мужской дружбе.

На протяжении четырех лет самарские бизнесмены, топ-менеджеры и известные в городе люди выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей Самары.

Проект "ЗнаменитостиДетям.РФ" в этом году провел спектакль "дʼАртаньян" благодаря поддержке группы компаний "Новый дон" и "Сбербанка".

В этом году проект помог 30 талантливым детям Самары. Им подарили танцевальную инвалидную коляску, сценическое оборудование для выступлений, спортивную профессиональную экипировку, электронное пианино, звукозаписывающее оборудование, профессиональный эстрадно-джазовый мундштук для саксофона, а также оплату участия в конкурсах.

В спектакле "д`Артаньян" принимали участие 24 актера:

Екатерина Максимова (МЕТРО Кэш энд Керри), Максим Токаренко (МегаФон), Александр Рахилькин (Предприниматель), Любовь Осипова (Галерея бутиков "Bosco di Ciliegi"), Буркхард Флюсс (ООО "Солана РУС"), Михаил Иванов (Стоматологическая клиника Доктора Иванова), Раиль Багдалов (Россельхозбанк), Юлия Боронина (Центр эстетической медицины "Леди-стиль"), Андрей Левитан (Выставочная компания "Экспо-Волга"), Евгения Воронина (Бутик украшений "Mon Chou-Chou"), Игорь Ермоленко (Частный лицей "Спутник"), Екатерина Левитан (Выставочная компания "Экспо-Волга", агентство эксклюзивных решений "Имидж-Волга"), Михаил Панкратов (Компания "QUATTRO"), Ирина Логачева (Компания "Био-Тон"), Александр Осипов (Предприниматель), Александр Леонов (ЭлПромМаш), Светлана Арнаутова (Поволжский банк Сбербанк России), Сергей Сухов (Поволжский банк Сбербанк России), Юлия Кулагина (Ассоциация "Версиво"), Михаил Панченков (Самарская Текстильная Компания), Денис Герасенков (Компания "Био-Тон"), Сергей Макаренков (Компания "Био-Тон"), Яков Сигал "Межрегиональная ассоциация "Веха"), Сергей Романов (Проектностроительная компания "Интерстрой).

Организатор проекта ЦБТ "Эксперт".

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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