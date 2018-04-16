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Промсвязьбанк запускает новый вклад "Растущий доход"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк представляет новый депозит — с 4 апреля всем клиентам доступен вклад "Растущий доход" со ставкой до 8% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 50000 рублей. Вклад оформляется на срок 360 дней. Срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная ставка. Максимальная процентная ставка по вкладу — 8% годовых.

"Растущий доход" — пополняемый вклад: прием дополнительных взносов возможен в течение 60 календарных дней с даты открытия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Однако проценты при досрочном расторжении за полные процентные периоды сохраняются. Пролонгировать вклад клиенты могут не более трех раз.

"Новый вклад позволяет удовлетворить потребности клиентов, которым интересен небольшой срок размещения сбережений. Выплаченные проценты по окончании каждого процентного периода сохраняются при досрочном расторжении вклада. Также вклад дает возможность зафиксировать высокую процентную ставку на следующих процентных периодах, что очень актуально на фоне постепенно снижающихся ставок по депозитам на рынке вкладов", — рассказывает Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Вклад можно открыть как в любом офисе Промсвязьбанка, так и воспользовавшись интернет-банком или мобильным банком PSB-Mobile.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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