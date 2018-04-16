В Новокуйбышевске запустили уникальный комплекс по мойке химических контейнеров-цистерн

На новокуйбышевской площадке Самарского филиала АО "СГ-транс" завершились пуско-наладочные испытания автоматизированного комплекса фирмы Kärcher по промывке контейнеров-цистерн из-под химических грузов. Такое решение в России было реализовано впервые. Новый комплекс позволяет быстро и качественно производить подготовку химических контейнеров для интермодальных перевозок.

Новая услуга для новых перспектив

Компания АО "СГ-транс" — один из ведущих железнодорожных операторов по транспортировке нефтегазовых и нефтехимических грузов в стране. Работая на российском рынке транспортных услуг с 1959 года и оказывая полный комплекс услуг по транспортировке газовых, нефтеналивных, нефтехимических грузов на территории России, в страны Европы и СНГ, "СГ-транс" сегодня является одним из лидеров по количеству специализированного вагонного парка для перевозки сжиженных углеводородных газов.

Построенный на территории Новокуйбышевского ремонтного испытательного пункта специализированный сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту контейнеров-цистерн для транспортировки химических грузов открывает перед компанией новые перспективы.

Новый сервисный центр предоставляет полный спектр услуг по ремонту, техническому освидетельствованию с актами международного образца сроком на 2,5 и 5 лет, а также ремонтной окраске и обновлению трафаретов контейнеров-цистерн для химических грузов. Кроме этого, на эстакаде промывки проводятся работы по очистке и промывке/пропарке внутренних поверхностей котлов контейнеров-цистерн со сбором, накоплением и последующим вывозом для утилизации получаемых жидких и твёрдых отходов.

Директор по производственной инфраструктуре, главный инженер АО "СГ-транс" Максим Киреев отметил, что рынок перевозки грузов по железной дороге в химических контейнерах-цистернах стремительно развивается, поэтому сегодня компания работает на опережение и старается обеспечивать полный спектр услуг на этом рынке.

"Наше оборудование имеет замкнутый цикл. У нас существует возможность промывки как при помощи пара, так и при помощи воды с нейтрализующим раствором. Все остатки груза собираются в отдельные еврокубы для утилизации. Для каждого груза у нас разработан паспорт, на основании которого мы можем утилизировать грузы, и заключен договор с компанией по утилизации. Потери остатков груза, который смывается, у нас исключены — все утилизируется", — прокомментировал Максим Киреев, отметив, что наибольшим спросом эта услуга пользуется в регионах, в которых находятся места погрузки, и выбор новокуйбышевской площадки для реализации пилотного проекта был не случаен.

"Новокуйбышевское подразделение расположено рядом с предприятием НК "Роснефть", которое использует в производстве химические грузы, поэтому запустив мойку химических контейнеров-цистерн и депо по ремонту этой тары на площадке, мы позволяем любому клиенту сократить свои расходы на транспортировку и улучшить показатели по скорости доставки грузов" — подчеркнул Максим Киреев.

Уникальный проект

Выявив потребность в постройке моечного комплекса, в АО "СГ-транс" стали искать поставщика, который смог бы его реализовать с соблюдением многочисленных требований надзорных органов и обеспечить все нужные технологические характеристики. К выбору подрядчика подошли весьма тщательно: изучили не только российский, но и западноевропейский опыт.

"В России найти хорошее качество исполнения оборудования в сочетании с оптимальной скоростью подготовки и высоким уровнем автоматизации оказалось достаточно сложно. При этом мы общались не только с руководителями, но и с людьми, которые непосредственно эксплуатируют оборудование, поэтому можем быть уверены, что сделали правильный выбор в пользу компании Kärcher, " — отметил Максим Киреев.

Для решения поставленных задач АО "СГ-транс" отделу индустриальных решений Kärcher даже пришлось создать универсальную моечную установку, которая не требует от сотрудников дополнительных операций в процессе работы. Достаточно опустить на тали такое многофункциональное устройство в люк, и без вмешательства человека могут выполняться операции пропарки, мойки под высоким давлением с реагентом, а также сушки цистерны. Для водонерастворимых грузов реализована технология взрывобезопасной мойки растворителем под низким давлением — также без необходимости спускаться в колбу.

"Уличное контейнерное исполнение моечного комплекса цистерн — это уже не первый наш проект такого рода в России, но первый с таким многообразием продуктов. Химия — очень разнообразный сегмент, содержащий около 4 тысяч наименований, для чего были реализованы две ключевые технологии — для обычных и водонерастворимых продуктов, работающих параллельно. Водонерастворимые грузы моются растворителем под низким давлением, а водорастворимые — водой под высоким, причём с добавлением реагента. Нагретая вода с реагентом под давлением около 100 бар быстро, эффективно и очень экономно изнутри отмывает цистерну. При этом высокий уровень автоматизации требует минимальное количество персонала, обеспечивая качественную промывку" — рассказал руководитель отдела индустриальных решений Kärcher Роман Полосин.

На промывку одного контейнера в среднем достаточно полчаса, причём с минимальным расходом воды и энергии. Для сравнения: при мойке традиционным низким давлением тратится около 10 кубометров воды, которые надо нагреть до 55-60°С, а по технологии Kärcher та же задача решается всего 1 кубом.

Как рассказал Роман Полосин, главная сложность проекта заключалась не в моечном решении, а дополнительных задачах при сжатых сроках. "Во-первых, это климатические условия континентального климата с длительными морозами до –30°С. "Уличное" решение без тёплого цеха с такой зимой весьма непросто в реализации, но у Kärcher Россия уже был солидный опыт в реализации продуманной системой антизамерзания, способной уверенно продувать и прогревать все трубопроводы и устройства. Во-вторых, непростой была задача позиционирования моечной установки — чтобы сравнительно невысокий навес над железнодорожными путями не мешал подаче контейнеров на ж/д платформах, моечные установки пришлось после мойки уводить в сторону от путей, преодолевая расстояние в несколько десятков метров. Это первое "зимнее" решение с фестонной системой такой протяжённости, и мы гордимся тем, что нашему коллективу удалось его реализовать в полной мере и в сжатые сроки" — рассказал Роман Полосин.

"Новая моечная установка позволила нам качественно и быстро готовить контейнеры под налив любых грузов, не испытывая проблем в части технологических операций. Все происходит автоматически, настройки выставляются на компьютере — это очень удобно" — подчеркнул Максим Киреев, отметив, что с учётом проектной мощности установки она позволяет обеспечивать все потребности подразделения по промывке танк-контейнеров.