В Самаре прочитают лекцию о старении мозга

Во вторник, 17 апреля в 19 часов в FUTUROOM (ул. Галактионовская, 118а) молодые ученые и фанаты науки прочитают лекции об особенностях нашего мозга.

Сообщается, что в ходе них можно будет узнать как он реагирует на любимую музыку, что такое "Эффект Моцарта" и как же выглядит мозг человека, в зависимости от возраста. Вход на лекции свободный.