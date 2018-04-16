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Экономика и бизнес

Standard & Poors повысило прогноз кредитного рейтинга Самарской области

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 апреля, международное рейтинговое агентство "Standard & Poors" улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со "Стабильного" на "Позитивный". Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне "ВВ".

Напомним ранее, 29 января международным рейтинговым агентством "Moodyʼs Investors Service" был изменён прогноз рейтинга региона со "Стабильного" на "Позитивный", а рейтинг подтверждён на уровне "Ba3".

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств "Standard& Poorʼs"  и "Moodyʼs Inverstors Service" Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, ХМАО, ЯНАО, республикам Татарстан и Башкортостан, а также Московской и Ленинградской областям"Позитивный" прогноз рейтинга означает намерение международных рейтинговых агентств повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области.

Аналитики агентства пересмотрели оценку "в сторону повышения после того, как Федеральное Правительство продлило сроки действия бюджетных кредитов, выделенных" Самарской области. Таким образом, "умеренный уровень дефицита с учетом капитальных расходов и низкие расходы на обслуживание и погашение долга, обусловленные реструктуризацией бюджетных кредитов и удлинением графика погашения долга", позволили Самарской области демонстрировать улучшение практики управления долгом и ликвидностью.

Также аналитики положительно оценивают высокие финансовые показатели и увеличение доходной части бюджета, благодаря росту налоговых поступлений, а также последовательным мерам, принятым Правительством Самарской области по консолидации бюджета и ужесточению контроля над текущими расходами.

Отмечается перспектива увеличения капитальных вложений в социальную инфраструктуру и улучшение показателей обрабатывающей и пищевой промышленности, а также увеличение налоговых поступлений от нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, ориентированных на российский рынок.
Повышение прогноза рейтингов Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, произошедшие за последнее время, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

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