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Экология Общество

В регионе начался прием заявок на жеребьевку на охоту на кабана

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявок от физлиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана.

Сообщается, что заявки принимаются с 16 по 30 апреля. Сезон охоты будет открыт с 1 июня текущего года по 28 февраля 2019 года. Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий Богатовского и Борского районов Самарской области.

Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку. Документы можно представить лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Адрес для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 171, для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 208.

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится 11 мая 2018 года в 14 часов по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 213.

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Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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