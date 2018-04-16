В регионе начался прием заявок на жеребьевку на охоту на кабана

Департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявок от физлиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана.

Сообщается, что заявки принимаются с 16 по 30 апреля. Сезон охоты будет открыт с 1 июня текущего года по 28 февраля 2019 года. Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий Богатовского и Борского районов Самарской области.

Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку. Документы можно представить лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Адрес для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 171, для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, каб. 208.