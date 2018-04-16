Дмитрий Шляхтин: "Перед ХК "Лада" в данный момент остро стоит кадровый вопрос"

Кадровый вопрос остро стоит перед тольяттинской "Ладой" в данный момент, до середины мая он должен быть решен, заявил журналистам министр спорта Самарской области и вице-президент хоккейного клуба Дмитрий Шляхтин.

"Кадровый вопрос остро стоит перед "Ладой". Это большая проблема, нужны спортивный директор и главный тренер. Назначен и.о. генерального директора Виктор Резников, но его часть - больше финансово-хозяйственная, а не спортивная. До середины мая мы должны решить эти вопросы. Что касается бюджета, то есть обязательства по финансам, которые подписало ПАО "АВТОВАЗ". Пока не знаю, сохранят ли они в прежнем объеме эти цифры в ВХЛ. Область всегда поддерживала и будет поддерживать клуб. Бюджетные источники будут поровну распределены между "Ладой" и ЦСК ВВС, но ПАО "АВТОВАЗ" добавит дополнительную мощность Тольятти", - приводит слова Шляхтина официальный сайт клуба.