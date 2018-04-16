Самарские дзюдоистки выиграли медали Кубка Европы

В Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. В этом году в турнире участвовали 258 участников из 16 стран: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Казахстана, Молдовы. Словакии, Таджикистана, Нидерландов, Польши, России и Японии.

В составе сборной России боролись и самарские спортсмены. Вита Майданик (Тольятти, тренеры П.А.Завьялов, О.Н.Владыкина) и Мария Илюшкина (Самара) тренеры А.А.Сараева, Ю.С.Шумилин) возвращаются домой с медалями.

Выступление Виты Майданик в весовой категории 57 кг стало настоящим сюрпризом на татами в Санкт-Петербурге. "Вита была открытием этого турнира, никто не ожидал увидеть ее не то что на высшей ступени пьедестала почета, но и на самом пьедестале. Ведь ее весовая категория была одной из сильнейших по составу, в стартовом протоколе значились призеры Европы и мира", - рассказала старший тренер женской сборной по дзюдо ПФО Анна Сараева.

Самарчанка уверенно обошла всех своих соперниц, не оставив им ни единого шанса. В главных встречах, за выход в финал и в финале, провела удушающий прием. "Это мое первое "золото" на европейском турнире. Очень хотела выиграть, но не ожидала, что победа будет такой быстрой", - поделилась эмоциями Вита.

Еще одна представительница региона, Мария Илюшкина, стала третьей в весовой категории 52 кг. "На пьедестале почета по соседству с Марией стояла победительница первенства мира. При этом из всех российских спортсменок только Илюшкина смогла завоевать медаль в этом весе", - подчеркнула Сараева. - Огромное спасибо первому тренеру Юрию Сергеевичу Шумилину за помощь в подготовке и оказанное доверие".

Впереди у спортсменок - участие в Кубке Европы до 23 лет в Оренбурге, сообщает министерство спорта Самарской области.