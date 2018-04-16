Самарские дзюдоистки выиграли медали Кубка Европы

В Санкт-Петербурге 14 и 15 апреля прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. В этом году в турнире участвовали 258 участников из 16 стран: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Казахстана, Молдовы. Словакии, Таджикистана, Нидерландов, Польши, России и Японии.
В составе сборной России боролись и самарские спортсмены. Вита Майданик (Тольятти, тренеры П.А.Завьялов, О.Н.Владыкина) и Мария Илюшкина (Самара) тренеры А.А.Сараева, Ю.С.Шумилин) возвращаются домой с медалями.
Выступление Виты Майданик в весовой категории 57 кг стало настоящим сюрпризом на татами в Санкт-Петербурге. "Вита была открытием этого турнира, никто не ожидал увидеть ее не то что на высшей ступени пьедестала почета, но и на самом пьедестале. Ведь ее весовая категория была одной из сильнейших по составу, в стартовом протоколе значились призеры Европы и мира", - рассказала старший тренер женской сборной по дзюдо ПФО Анна Сараева.
Самарчанка уверенно обошла всех своих соперниц, не оставив им ни единого шанса. В главных встречах, за выход в финал и в финале, провела удушающий прием. "Это мое первое "золото" на европейском турнире. Очень хотела выиграть, но не ожидала, что победа будет такой быстрой", - поделилась эмоциями Вита.
Еще одна представительница региона, Мария Илюшкина, стала третьей в весовой категории 52 кг. "На пьедестале почета по соседству с Марией стояла победительница первенства мира. При этом из всех российских спортсменок только Илюшкина смогла завоевать медаль в этом весе", - подчеркнула Сараева. - Огромное спасибо первому тренеру Юрию Сергеевичу Шумилину за помощь в подготовке и оказанное доверие".
Впереди у спортсменок - участие в Кубке Европы до 23 лет в Оренбурге, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.