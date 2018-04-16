Аграрии губернии приступили к весенним полевым работам

Аграрии губернии приступают к весенним полевым работам, сообщает сайт областного минсельхоза.
Первыми вышли в поле механизаторы СХП "Лозовское" (Кинель-Черкасский район). Проработав все выходные, они внесли удобрения почти на половину площадей с озимыми: 597 га из 1 393 гектаров. Также приступило к работам СХП "Кармала" (Кошкинский район): внесены удобрения на 46 га из 1 424 гектаров.
Остальные предприятия агрохолдинга "Зерно Жизни" со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам, внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись и можно определить их состояние.
По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району А. Н. Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений.
"Очень удобно вносить удобрения по так называемому "черепку", когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле, не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни", — отмечает он.
Последние комментарии
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А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.