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Аграрии губернии приступили к весенним полевым работам

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аграрии губернии приступают к весенним полевым работам, сообщает сайт областного минсельхоза.

Первыми вышли в поле механизаторы СХП "Лозовское" (Кинель-Черкасский район). Проработав все выходные, они внесли удобрения почти на половину площадей с озимыми: 597 га из 1 393 гектаров. Также приступило к работам СХП "Кармала" (Кошкинский район): внесены удобрения на 46 га из 1 424 гектаров.

Остальные предприятия агрохолдинга "Зерно Жизни" со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам, внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись и можно определить их состояние.

По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району А. Н. Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений.

"Очень удобно вносить удобрения по так называемому "черепку", когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле, не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни", — отмечает он.

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