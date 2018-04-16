Директора новокуйбышевской фирмы подозревают в сокрытии 15 млн руб. налогов

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Современные технологии безопасности", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2014 по 2015 г. подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 15 млн рублей. Для этого он заключал фиктивные договоры поставки с другими организациями.

Расследование уголовного дела продолжается.