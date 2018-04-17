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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" успешно прошел аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" успешно прошло аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов.

В рамках подтверждения соответствия требованиям стандартов BS ОHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 состоялся второй внешний инспекционный аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента и системы энергоменеджмента АО "Транснефть - Приволга".

Аудит проводился на объектах Волгоградского районного нефтепроводного управления (филиал АО "Транснефть - Приволга"): в аппарате управления филиала и на линейной производственно-диспетчерской станции "Ефимовка". Проверки проводил российский филиал компании DQS, которая является одной из крупнейших сертификационных международных организаций.

В ходе проверки оценивались планирование и управление производственными процессами, наличие ресурсов для поддержания и постоянного улучшения систем менеджмента, эффективность внутренней и внешней коммуникации.

Аудитор отметил исполнение всех требований, необходимых для реализации политики в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, а также выполнение рекомендаций предыдущей внешней проверки. Осуществлен переход подразделений АО "Транснефть - Приволга" на новую версию стандарта ISO 14001:2015, отличительной чертой которой является реализация активных инициатив по защите окружающей среды и привлечение внимания к вопросам экологии.

По результатам проверки по всем системам менеджмента несоответствий не выявлено, аудитором отмечены сильные стороны систем менеджмента, а также предложены шаги по их дальнейшему совершенствованию.

По результатам аудита в АО "Транснефть - Приволга" успешно подтверждено выполнение установленных требований международных стандартов, а действие сертификатов продлено до мая 2019 года.

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