Бывшего полицейского обвиняют в угоне внедорожника с ведомственной стоянки

В Самаре предъявлено обвинение бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции Красноглинского района, сообщает СУ СК по Самарской области. Экс-полицейского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, в июне 2017 г. обвиняемый похитил со стоянки отдела полиции автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 3,5 млн рублей. Внедорожник находился в собственности юридического лица, а в мае 2017 г. был задержан и доставлен на стоянку сотрудниками ДПС для дальнейшего перегона в Ростов-на-Дону - там машина находилась в розыске по уголовному делу о мошенничестве.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.