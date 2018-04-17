Утром в Самаре загорелся торговый павильон на Заводском шоссе

Во вторник, 17 апреля, в 8:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Заводском шоссе в Промышленном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел торговый павильон на площади восемь кв. м. В его тушении участвовали 18 человек, которые, используя пять единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 8:12.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.