В Самаре пройдет Международная научно-практическая конференция "Самара цифровая. 2018"

В четверг, 19 апреля, Самарский межвузовский научно-образовательный центр "Развитие" запускает первое учредительное мероприятие, которое призвано стать одной из крупнейших в России и странах СНГ стартап-конференций для технологических предпринимателей. Создается уникальная площадка регулярных встреч основателей стартапов, предпринимателей, представителей технологических корпораций и власти для обсуждения трендов, идей и формирования федеральных и региональных государственных программ.

Целью форума "Самара цифровая" является разработка путей развития Самары на основе цифровых технологий.

В рамках мероприятия пройдет выставка цифровых технологий, планируется участие представителей правительства Самарской области, глав г. о. Самара, глав администраций районов. Будут представлены технологические разработки таких предприятий, как ЗАО "ЭнергоСпецСтрой", ООО "Разумные решения", Консорциум "Интегра-С", ГК "Генезис знаний", ООО "Интерстрой", ООО "Аксус-Самара", ООО "Новые технологии" и др. Свое участие в мероприятии подтвердили более 100 представителей бизнеса, российских и зарубежных ведущих ученых, административных работников.

Мероприятие носит международный характер — ежегодно конференция будет собирать участников из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этот раз свои разработки представят компании "Международного союза электросвязи", "Всемирной ассоциации электронных правительств"; городов Мехико, Пусан,Сингапур, Ташкент.

"Samara-Digital" — это особая атмосфера живого общения: нет деления на участников и VIP-гостей, нет закрытых сессий, нет зон с ограниченным доступом, нет дресс-кода. Вход свободный (по удостоверению личности).

Место проведения: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д. 16, холл корпуса 3 СамГУП.