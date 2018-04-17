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Промсвязьбанк представил новую дебетовую карту "Твой кэшбэк"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Карта подходит для ежедневного использования и позволяет держателям получать доход в виде 1% от всех покупок и дополнительно до 5% кэшбэка на три выбранные клиентом категории покупок или 5% годовых на остаток по счету.

Регулярный доход от использования карты клиентом может составить до 36 000 рублей за год.

Особое отличие карты - в том, что среди промо-категорий повышенного кэшбэка доступны такие популярные категории, как "Супермаркеты и универмаги", "Кафе, рестораны, фастфуд", "АЗС", "Аптеки" и многое другое. Всего предлагается 16 категорий, из которых клиенту надо выбрать три.

Весь доход, получаемый клиентом, ежемесячно автоматически зачисляется бонусами на единый счет, после чего становится доступен для вывода в рублях на карточный счет. Выбор промо-категорий возможен ежеквартально.

По карте доступны переводы до 20 000 рублей по номеру карты в другие банки без комиссии и бесплатное пополнение с карт других банков: до 150 000 рублей в месяц в мобильном приложении и интернет-банке.

Плата за обслуживание не взимается, если сумма покупок или остаток на карте превысит 20 тыс. руб. в месяц, в остальных случаях - 149 рублей в месяц.

"Карта уникальна на рынке платежных карт, т.к. позволяет ежеквартально выбирать категории кэшбэка, интересные именно клиенту, а не предложенные банком. Оформите карту и зарабатывайте", - говорит Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Заказать карту можно в офисе банка или дистанционно, заполнив заявку на сайте или позвонив в контакт-центр. Получить карту можно в любом офисе Промсвязьбанка или с помощью курьера, который доставит ее в удобное время.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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