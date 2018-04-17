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Облправительство Власть и политика

Областной бюджет выделил муниципалитетам более 99 млн руб. на общественные проекты

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На официальном сайте правительства Самарской области опубликовано постановление, распределяющее субсидии регионального бюджета между муниципалитетами: средства в размере 99 млн руб. пойдут на софинансирование расходов, связанных с поддержкой общественных проектов.

Постановление принято в рамках реализации региональной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области" на 2015-2025 годы. Всего в губернии на эти средства благоустроят, реконструируют и построят более 80 объектов.

Так, например, в Красноглинском районе благоустроят два сквера, в Октябрьском реконструируют спортивный комплекс в сквере имени В.И.Фадеева, в Жигулевске наведут порядок на трех общественных территориях, в Тольятти и Кинеле обустроят детские и спортивно-игровые площадки, в Новокуйбышевске заменят светофоры и установят фонтан на озере Скулино.

Доля софинансирования из областного бюджета по большинству объектов составляет 70-90%.

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