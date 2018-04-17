Экс-глава Самарского района возглавил городской департамент финансов

Департамент финансов и экономического развития Самары возглавил Максим Харитонов, 16 апреля сложивший с себя полномочия главы Самарского района города. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе администрации Самары.

Максим Харитонов с 1999 г. работал на руководящих должностях в органах муниципальной и государственной власти (в том числе 2008–2010 гг. — в правительстве Самарской области).

С 2012 г. занимался научной деятельностью и занимал пост проректора по экономике и финансам Самарской академии государственного и муниципального управления, является кандидатом экономических наук.

С августа 2014 г. Максим Харитонов являлся главой Самарского района.