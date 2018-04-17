Мультимедийный парк "Россия – Моя история" приглашает на выставку "Аксаковские места в Самаре"

В мультимедийном парке "Россия — Моя история" 17 апреля, в 12:00, открылась выставка "Аксаковские места в Самаре", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Исторический парк вместе с Аксаковским комитетом Самарской области представляет выставку "Аксаковские места в Самаре", посвященную 160-летию издания сказки "Аленький цветочек" русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.

Историю о преданности и любви, которые побеждают неверие и зло, писатель впервые услышал в детстве во время болезни. Об этом в повести "Детские годы Багрова-внука" он писал: "Скорому выздоровлению моему мешала бессонница. По совету тетушки, позвали ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Пришла Пелагея, села у печки и начала говорить, немного нараспев: "В неким царстве, в неким государстве…" Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки? С эти пор, до самого моего выздоровления, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок".

Много лет спустя Аксаков вспомнил ключницу Пелагею, ее замечательную историю про аленький цветочек и записал ее по памяти, впервые она была напечатана в 1858 г. — 160 лет назад в сборнике для детей.

Что объединяет семью Аксаковых с Самарским краем? На этот вопрос даст ответ новая экспозиция Исторического парка. К примеру, сын Сергея Тимофеевича, Григорий Аксаков, стал самарским Губернатором, он принимал участие в работе комитета по постройке кафедрального собора, благодаря его работе в Самаре были открыты общественный сад, Александровский приют, налажено телеграфное сообщение со всей Россией, уделялось большое внимание школам и больницам, был открыт Окружной суд, созданы органы городского самоуправления, укрупнены уезды.

В рамках открытия выставки состоится показ спектакля "Аленький цветочек" учебного центра театра Самарского государственного института культуры.