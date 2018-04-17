Момент сноса дебаркадеров ледяным полем попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент отрыва двух дебаркадеров от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС в Самаре принесенным течением ледяным полем.

Напомним, ЧП произошло днем в понедельник, 16 апреля. Дебаркадеры удалось остановить напротив 1-го причала Самарского речного вокзала.

В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге В понедельник, 16 апреля, дебаркадер самарского ЦСКА был оторван дебаркадером ООО "Эковолга", который перед тем также был сорван с креплений. Об этом сообщила пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева.

На кадрах видно как ледяное поле площадью несколько сотен квадратных метров врезается в дебаркадер, на котором находится как минимум один человек, и мостки, соединяющие его с берегом. Ледяная масса оторвала конструкцию, а затем и стоявший за ней второй дебаркадер.