16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак Момент сноса дебаркадеров ледяным полем попал на видео Школьница умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге В доме с. Выселки под Тольятти обнаружены тела мужчины и женщины

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Момент сноса дебаркадеров ледяным полем попал на видео

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 259
Версия для печати

Очевидцы сняли на видео момент отрыва двух дебаркадеров от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС в Самаре принесенным течением ледяным полем.

Напомним, ЧП произошло днем в понедельник, 16 апреля. Дебаркадеры удалось остановить напротив 1-го причала Самарского речного вокзала.

В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге
В понедельник, 16 апреля, дебаркадер самарского ЦСКА был оторван дебаркадером ООО "Эковолга", который перед тем также был сорван с креплений. Об этом сообщила пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева.

На кадрах видно как ледяное поле площадью несколько сотен квадратных метров врезается в дебаркадер, на котором находится как минимум один человек, и мостки, соединяющие его с берегом. Ледяная масса оторвала конструкцию, а затем и стоявший за ней второй дебаркадер.

Гид потребителя

Последние комментарии

Гость Гость 14 апреля 2018 06:11 В Самарской области из-за паводка подтопило уже шесть низководных мостов

в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.

Сияние-Чистого-Разума Георгадзе 19 марта 2018 14:46 В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом Москва - Ульяновск

Вы хоть сами читаете что написали ?

Oleg Zalyalov 14 января 2018 15:55 Ан-2, летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?

опсм опсм 05 января 2018 00:03 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Халатность?

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6