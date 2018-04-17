Момент сноса дебаркадеров ледяным полем попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент отрыва двух дебаркадеров от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС в Самаре принесенным течением ледяным полем.
Напомним, ЧП произошло днем в понедельник, 16 апреля. Дебаркадеры удалось остановить напротив 1-го причала Самарского речного вокзала.
На кадрах видно как ледяное поле площадью несколько сотен квадратных метров врезается в дебаркадер, на котором находится как минимум один человек, и мостки, соединяющие его с берегом. Ледяная масса оторвала конструкцию, а затем и стоявший за ней второй дебаркадер.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей