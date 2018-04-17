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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" приступило к реконструкции площадочных объектов центральной базы

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" приступило к работам по реконструкции площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО, г. Новокуйбышевск).

Главная цель - модернизация производственных объектов, построенных в конце восьмидесятых - начале девяностых годов прошлого века. Работы выполняются в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга" на 2018 год.

На ЦБПО запланирована реконструкция котельной и административного здания склада с бытовыми помещениями. Работы планируется завершить в ноябре 2018 года.

В настоящее время выполнен демонтаж старого бетонного основания котельной, началась подготовка к монтажу 44 железобетонных свай для новой котельной, разработан котлован под устройство фундамента прожекторной мачты. Новая котельная блочного типа будет обеспечивать теплом объекты ЦБПО, Новокуйбышевского учебного комбината и центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского районного нефтепроводного управления. До конца апреля запланировано проведение работ по устройству фундамента под резервуар для хранения топлива и монтаж металлоконструкций самого резервуара, а также монтаж кабельной эстакады длиной 229 м. Новая котельная позволит снизить расход энергоресурсов и минимизировать выбросы загрязняющих веществ. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на август 2018 года.

В текущем году также предусмотрено строительство корпуса для проведения сварочных работ, склада хранения материально-технических ресурсов (МТР). Планируется проведение капитального ремонта ремонтно-механического цеха. Данные меры позволят повысить качество выпускаемой продукции и эффективность хранения МТР, используемых в производстве.

Объект социального назначения, включенный в план техперевооружения, - административное здание склада с бытовыми помещениями. На первом этаже здания будут открыты кабинеты здравпункта, на втором - кабинеты для инженерно-технического персонала со всей необходимой инфраструктурой. Качественное оказание медицинских услуг будет обеспечено работникам не только ЦБПО, но также ЦРС и Новокуйбышевского учебного комбината.

В рамках программы энергосбережения на ЦБПО будут установлены 840 солнечных панелей общей мощностью 252 кВт. Техническая реализации проекта начнется 1 июля и закончится в четвертом квартале 2018 года. Солнечные батареи будут применяться в качестве дополнительного источника электроэнергии.

ЦБПО - структурное подразделение АО "Транснефть-Приволга". Специалисты ЦБПО выпускают продукцию как для дочерних обществ ПАО "Транснефть", так и для сторонних организаций - потребителей специализированной продукции машиностроения, предназначенной для строительства и ремонта нефтепроводов. В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции составляет порядка 108 единиц - это устройства и приспособления, используемые для обеспечения надежного функционирования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также запчасти к другим механизмам. Технический уровень продукции подтвержден 34 патентами.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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