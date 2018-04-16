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С начала 2018 г. за пособием при рождении первенца обратились 716 самарских семей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этот новый вид выплат молодые родители начали получать с 1 января 2018 года. Пособие предусмотрено до достижения первенцем возраста полутора лет. На реализацию данной меры поддержки в Самарской области в 2018 г. предусмотрено 410,6 млн рублей.

Фото: Андрей Савельев

Кристина Замара и ее супруг Сергей Чернов — первые из жителей Промышленного района Самары, кто обратился в местное управление соцзащиты за новым пособием. Три месяца назад в их семье появился долгожданный первенец Мирон. Кристина по профессии менеджер, сейчас в декрете. Сергей временно не работает, помогает жене с ребенком. Произведя нехитрые вычисления в домашней бухгалтерии, супруги поняли, что имеют право на новую финансовую поддержку от государства.

По словам Кристины, никакой бумажной волокиты не было — документы собрали за несколько дней, написали заявление в управление социальной защиты населения Промышленного района, и уже через месяц семье перечислили сумму в размере 9 967 рублей.

"Помощь ощутимая, — говорит Кристина. — Как только получили первую выплату, купили Мирону качели, которые очень понравились мальчику. Планируем купить летнюю коляску. Сын растет не по дням, а по часам, поэтому требуются и новая одежда, и памперсы, и развивающие игрушки. Поэтому очень рады, что в нашей стране появилась еще одна мера поддержки молодых семей".

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей, установленной в нашем регионе. В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области уделяют пристальное внимание информированию граждан о новых государственных инициативах. Специалисты регулярно проводят разъяснительную работу, консультируют граждан в родильных домах, поликлиниках, отделах ЗАГСа, а также помогают в сборе документов.

"За новой мерой поддержки с начала года к нам обратилось 58 семей, — говорит руководитель управления социальной защиты населения Промышленного района Людмила Матвеева. — Пятьдесят из них уже получают выплату".

Всего в Самаре по итогам первого квартала в органы соцзащиты за деньгами на первенца обратились 716 жителей. Выплаты назначены 592 гражданам, из которых 549 человек уже стали получателями ежемесячного пособия.

Право на его получение возникает в случае, если ребенок родился с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. К примеру, для семьи из трех человек доход не должен превышать 49 тысяч 824 рубля в месяц.

Заявление о назначении выплаты можно подать по месту жительства в орган социальной защиты населения либо через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.

На реализацию данной меры поддержки в Самарской области в этом году предусмотрено 410 млн 689,6 тыс. рублей. Финансируется новая выплата из средств резервных фондов правительства и президента РФ, заложенных в бюджете на 2018–2020 годы.

Ираида Блюм, начальник отдела организации социальных выплат управления социальной защиты населения Промышленного района Самары:

— Чтобы получить пособие в полном объеме, его нужно оформить в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Оно назначается с даты обращения на срок один год, после чего нужно снова подтвердить право на его получение.

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