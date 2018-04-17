В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак

В понедельник, 16 апреля, в 17:13 дежурная смена спасателей ПСО Самарской области выехали на помощь рыбаку, который провалился под лед на р. Самара, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского моста на реке человек находится в воде и просит помощи. Рыбак находился в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.
В 17:58 спасательная операция была завершена.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей