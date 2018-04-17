В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак

В понедельник, 16 апреля, в 17:13 дежурная смена спасателей ПСО Самарской области выехали на помощь рыбаку, который провалился под лед на р. Самара, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского моста на реке человек находится в воде и просит помощи. Рыбак находился в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег, где передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.

В 17:58 спасательная операция была завершена.