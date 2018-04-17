16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодым специалистам Сызранского НПЗ дали порулить нефтяной компанией Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории Самаранефтегаз приобрел нефтяной участок за 1 млрд рублей Основным вектором поддержки Роснефти в Поволжье стало развитие социальной инфраструктуры Гендиректором Новокуйбышевского НПЗ назначен Роберт Хусаинов

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

В Самаре завершился зональный этап 8-го корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звёзды". Конкурс длился три дня. За это время на площадке КРЦ "Звезда" выступили творческие коллективы всех дочерних обществ компании, а это несколько сотен человек.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

"Роснефть зажигает звезды" — это уникальный фестиваль, раскрывающий нефтяников с совершенной другой стороны. Они поют, танцуют, занимаются акробатикой, цирковым искусством, музыкой, фотографией и живописью. В конкурсе принимают участие сами сотрудники нефтяных предприятий ПАО "Роснефть" и члены их семей, включая детей. Номера участников оценивает жюри. Традиционно в жюри входят мэтры отечественного шоу-бизнеса, которые не делают участникам фестиваля скидку на то, что те непрофессиональные артисты. Вышел на сцену — работай с полной отдачей. Впрочем, по-другому представители нефтедобывающей профессии работать не привыкли.

Судьбу конкурсантов решали постоянные члены жюри — народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета "Street Jazz" Сергей Мандрик, заслуженный артист России, академик Академии циркового искусства, дипломант российских и международных фестивалей циркового искусства Сергей Куклин, член Московского союза художников Наталья Леонова, директор государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев и победитель конкурса "Народный артист", поэт, композитор, актер Алексей Гоман.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод на фестивале представил яркие, зрелищные и талантливые номера. Творческие работники КНПЗ в этом фестивале регулярно завоевывают призовые места. Не стал исключением и этот год.

Трио "Осторожно, кипяток!", в составе которого сотрудники завода — инженеры Екатерина Сполитак, Анна Кущенко и Сергей Надолинский — получили второе место в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр" за номер "Багама-мама".

"Клоунадой начали заниматься спонтанно, — говорит Анна. — Можно сказать, мы самородки! Работали, работали, а потом подумали — почему бы не поучаствовать в фестивале? Мы придумали юмористический номер, изображающий дворовых музыкантов. На фестивале выступаем ежегодно. Юмор помогает в жизни, в этом мы убедились, став лауреатами фестиваля".

Первое место в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр" и "Хрустальная звезда" тоже достались представительнице Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Дарье Симкиной. Она исполнила номер в жанре антипод, мастерски продемонстрировав умение жонглировать ногами.

"Увлекаюсь акробатикой с семи лет, — говорит Дарья. — Цирк меня привлекает красочностью, яркостью и сложностью номеров. И, конечно, в моем увлечении меня поддерживает папа Алексей Анатольевич, который и подал идею участвовать в фестивале".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Cпартакиада РИТЭКа в Самаре

Cпартакиада РИТЭКа в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6