В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился зональный этап 8-го корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звёзды". Конкурс длился три дня. За это время на площадке КРЦ "Звезда" выступили творческие коллективы всех дочерних обществ компании, а это несколько сотен человек.

"Роснефть зажигает звезды" — это уникальный фестиваль, раскрывающий нефтяников с совершенной другой стороны. Они поют, танцуют, занимаются акробатикой, цирковым искусством, музыкой, фотографией и живописью. В конкурсе принимают участие сами сотрудники нефтяных предприятий ПАО "Роснефть" и члены их семей, включая детей. Номера участников оценивает жюри. Традиционно в жюри входят мэтры отечественного шоу-бизнеса, которые не делают участникам фестиваля скидку на то, что те непрофессиональные артисты. Вышел на сцену — работай с полной отдачей. Впрочем, по-другому представители нефтедобывающей профессии работать не привыкли.

Судьбу конкурсантов решали постоянные члены жюри — народный артист России, композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета "Street Jazz" Сергей Мандрик, заслуженный артист России, академик Академии циркового искусства, дипломант российских и международных фестивалей циркового искусства Сергей Куклин, член Московского союза художников Наталья Леонова, директор государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев и победитель конкурса "Народный артист", поэт, композитор, актер Алексей Гоман.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод на фестивале представил яркие, зрелищные и талантливые номера. Творческие работники КНПЗ в этом фестивале регулярно завоевывают призовые места. Не стал исключением и этот год.

Трио "Осторожно, кипяток!", в составе которого сотрудники завода — инженеры Екатерина Сполитак, Анна Кущенко и Сергей Надолинский — получили второе место в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр" за номер "Багама-мама".

"Клоунадой начали заниматься спонтанно, — говорит Анна. — Можно сказать, мы самородки! Работали, работали, а потом подумали — почему бы не поучаствовать в фестивале? Мы придумали юмористический номер, изображающий дворовых музыкантов. На фестивале выступаем ежегодно. Юмор помогает в жизни, в этом мы убедились, став лауреатами фестиваля".

Первое место в номинации "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр" и "Хрустальная звезда" тоже достались представительнице Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Дарье Симкиной. Она исполнила номер в жанре антипод, мастерски продемонстрировав умение жонглировать ногами.

"Увлекаюсь акробатикой с семи лет, — говорит Дарья. — Цирк меня привлекает красочностью, яркостью и сложностью номеров. И, конечно, в моем увлечении меня поддерживает папа Алексей Анатольевич, который и подал идею участвовать в фестивале".