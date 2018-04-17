Футболисты "Крыльев Советов" поработали развозчиками пиццы

Футболисты "Крыльев Советов" Денис Кленкин и Евгений Башкиров решили попробовать себя в новом амплуа и согласились принять участие в акции от сети пиццерий "Папа Джонс". Спортсменам предложили поработать курьерами. Понравилось ли высокооплачиваемым футболистам ходить по самарским подъездам и сколько чаевых оставили фанаты — выяснил корреспондент "Волга Ньюс".

Евгений Башкиров и Данил Кленкин заходят в пиццерию на ул. Победы. Их уже ждут журналисты, фотографы и операторы. Тех, кто захотел посмотреть на эксперимент от "Папы Джонса" точно раза в три больше, чем самих футболистов.

"Есть заказ!" — обращается в зал один из сотрудников. Это значит, что ровно в 16:00 поклонник футбола, зная о том, что сегодня в роли курьеров футболисты, решил порадовать себя пиццей.

По первому адресу отправляется Евгений Башкиров. Молодой человек садится в небольшой автомобиль, вместе с ним — водитель и "настоящий" курьер, мало ли, вдруг футболист не справится с задачей.

Приезжаем в одну из многоэтажек на ул. Димитрова.

"Здравствуйте! Пиццу заказывали" — модный Башкиров с уложенными белыми волосами, кажется, чувствует себя в этой роли неловко. Голос в домофоне сообщает этаж и в лифт заходят, кроме самого Евгения, еще человек семь сопровождающих.

"Будьте добры! Пицца на тонком тесте", — футболист пытается открыть сумку, в которой лежит заказ. Получается не с первого раза — тут-то на помощь и приходит настоящий сотрудник пиццерии. Мужчина, который сделал заказ, не обращает внимания на неудачу курьера-новичка и больше рад встрече с ним.

Евгений Гребенщиков выходит на лестничную клетку в патриотичном шарфе "Крылья Советов".

"Лучше болеть игрой!", — мужчина, расплываясь в улыбке, смотрит как Башкиров оставляет на коробке с пиццей свой автограф. Футболист вручает билеты на ближайшую игру и под вспышки фотокамер покидает подъезд.

У Евгения Башкирова в глазах неопределенность: то ли амплуа не его, то ли перенервничал в первый раз.

На следующем заказе футболист чувствует себя уверенней — к нему присоединился приятель — Денис Кленкин. Они везут пиццу в один из домов на ул. Красных Коммунаров. Сумку-холодильник вытаскивают из автомобиля вдвоем и торжественно подносят к двери подъезда. Большое количество журналистов и футболисты привлекают внимание всех жителей двора.

"Это что? Халява?" — на первом этаже дома открывается окно и из него свешивается мужчина в спортивной футболке. Мимо проходящие пареньки начинают скандировать во все горло: "Крылья! Крылья!"

В это время на пороге появляется 11-летний Илья. Мальчик узнал о том, что пиццу будут развозить футболисты и попал в число счастливчиков. Болельщику вручают заказ, билеты на предстоящую игру и просят сделать несколько фотографий.

"Все профессии нужны и важны. Сложно футболистом быть, но и пиццу развозить тоже сложно", — подвел итог трудового дня Башкиров.

К слову, за установленные акцией два часа, футболисты успели съездить всего на три заказа.