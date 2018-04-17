16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" обыграли "Енисей" — 1:0 "Крылья Советов" проиграли "Балтике" - 0:1 "Крылья Советов-2" крупно уступили "КАМАЗУ" на своем поле - 1:4 "Крылья Советов" готовятся к матчу с "Балтикой" "Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" - 5:1

Футбол Спорт

Футболисты "Крыльев Советов" поработали развозчиками пиццы

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 40
Версия для печати

Футболисты "Крыльев Советов" Денис Кленкин и Евгений Башкиров решили попробовать себя в новом амплуа и согласились принять участие в акции от сети пиццерий "Папа Джонс". Спортсменам предложили поработать курьерами. Понравилось ли высокооплачиваемым футболистам ходить по самарским подъездам и сколько чаевых оставили фанаты — выяснил корреспондент "Волга Ньюс".

Евгений Башкиров и Данил Кленкин заходят в пиццерию на ул. Победы. Их уже ждут журналисты, фотографы и операторы. Тех, кто захотел посмотреть на эксперимент от "Папы Джонса" точно раза в три больше, чем самих футболистов.

"Есть заказ!" — обращается в зал один из сотрудников. Это значит, что ровно в 16:00 поклонник футбола, зная о том, что сегодня в роли курьеров футболисты, решил порадовать себя пиццей.  

По первому адресу отправляется Евгений Башкиров. Молодой человек садится в небольшой автомобиль, вместе с ним — водитель и "настоящий" курьер, мало ли, вдруг футболист не справится с задачей.
Приезжаем в одну из многоэтажек на ул. Димитрова.

"Здравствуйте! Пиццу заказывали" — модный Башкиров с уложенными белыми волосами, кажется, чувствует себя в этой роли неловко. Голос в домофоне сообщает этаж и в лифт заходят, кроме самого Евгения, еще человек семь сопровождающих.

"Будьте добры! Пицца на тонком тесте", — футболист пытается открыть сумку, в которой лежит заказ. Получается не с первого раза — тут-то на помощь и приходит настоящий сотрудник пиццерии. Мужчина, который сделал заказ, не обращает внимания на неудачу курьера-новичка и больше рад встрече с ним.

Евгений Гребенщиков выходит на лестничную клетку в патриотичном шарфе "Крылья Советов".

"Лучше болеть игрой!", — мужчина, расплываясь в улыбке, смотрит как Башкиров оставляет на коробке с пиццей свой автограф. Футболист вручает билеты на ближайшую игру и под вспышки фотокамер покидает подъезд.

У Евгения Башкирова в глазах неопределенность: то ли амплуа не его, то ли перенервничал в первый раз.

На следующем заказе футболист чувствует себя уверенней — к нему присоединился приятель — Денис Кленкин. Они везут пиццу в один из домов на ул. Красных Коммунаров. Сумку-холодильник вытаскивают из автомобиля вдвоем и торжественно подносят к двери подъезда. Большое количество журналистов и футболисты привлекают внимание всех жителей двора.

"Это что? Халява?" — на первом этаже дома открывается окно и из него свешивается мужчина в спортивной футболке. Мимо проходящие пареньки начинают скандировать во все горло: "Крылья! Крылья!"

В это время на пороге появляется 11-летний Илья. Мальчик узнал о том, что пиццу будут развозить футболисты и попал в число счастливчиков. Болельщику вручают заказ, билеты на предстоящую игру и просят сделать несколько фотографий.

"Все профессии нужны и важны. Сложно футболистом быть, но и пиццу развозить тоже сложно", — подвел итог трудового дня Башкиров.

К слову, за установленные акцией два часа, футболисты успели съездить всего на три заказа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Спартак" - "Крылья Советов" - 3:1

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6