В Самаре у шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе

Во вторник, 17 апреля, подрядная организация приступила к демонтажу двухэтажного здания, расположенного на пр. Карла Маркса, напротив жилого дома № 364, пишет "Самарская газета". На первом этаже этого строения располагались автомойка, автосервис, магазин автозапчастей, второй этаж был отдан под кафе и офисные помещения.
"Этот объект сносится на основании решения суда, — пояснил заместитель руководителя управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Владислав Захожий. — Ранее было установлено, что здание построено незаконно. Ни одного разрешительного документа ни на земельный участок, ни на сам объект его владелец предоставить не смог. Хозяину предложили снести ее в добровольном порядке. Он этого не сделал, поэтому право выполнить снос было предоставлено департаменту градостроительства".
Как рассказал сам собственник, он начал оформлять правоустанавливающие документы на земельный участок в 2008 году. В 2012 г. документы где-то затерялись, а строительство здания к тому времени было практически завершено. Поэтому он довел дело до конца и начал сдавать помещения в аренду. На демонтаж здания потребуется около трех недель, после чего территория будет приведена в порядок и благоустроена.
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Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!