Экс-гендиректора "С.О.К.а" привлекают к субсидиарной ответственности на 832 млн рублей

На минувшей неделе арбитражный управляющий ООО "С.О.К." Надежда Ткачук подала в областной арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере более 831,5 млн руб. бывшего генерального директора предприятия Елену Андрееву.
Ткачук с июня 2015 года ведет конкурсное производство в отношении признанного несостоятельным ООО "С.О.К.", являющегося головной компанией холдинга "Самарские оконные конструкции". В марте по ее заявлению процедура продлена еще на три месяца. Отчет управляющего назначен на конец июня.
Напомним, среди кредиторов банк "Солидарность" и Россельхозбанк, который также проходил потерпевшим по уголовному делу, инициированному Андреевой в отношении ее компаньона Алексея Солдатова.
По версии предварительного следствия, Солдатов, будучи учредителем и фактическим владельцем ряда организаций, обладая полной информацией об их финансовом состоянии, планировал организовать предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПН "Смена", а также наличие у конторы имущества, которое будет передано в залог банку. Однако это оборудование фактически принадлежало подконтрольным ему ООО "С.О.К." и "ГлобэксСтрой" и уже находилось в залоге у банка "Солидарность".
На суде же выяснилось, что "свидетель обвинения Елена Андреева в период корпоративного конфликта с акционерами и соучредителями корпорации "Кваттрон" в своих заявлениях в правоохранительные органы утверждала, что именно она является владельцем не только ЗАО "Кваттрон", но и ООО "С.О.К.", "ГлобэксСтрой", а также ряда других предприятий. На анализе предоставленных суду материалов, суд пришел к выводу о заинтересованности Андреевой в исходе дела ввиду того, что она сама непосредственно выполнила всю подготовительную часть изложенного в обвинении деяния и договорилась с представителями филиала "РСХБ" о получении кредита, а в его обеспечение предложила банку производственное оборудование ООО "С.О.К.", которое она как директор ООО "С.О.К." уже передала КБ "Солидарность"… А вывод органов следствия о том, что Солдатов ввел в заблуждение кредитный комитет банка ничем не подтвержден и опровергается материалами дела".
В результате государственный обвинитель ходатайствовал о возврате дела прокурору Ленинского района Ульяновска. Федеральный судья Вадима Селиверстов его удовлетворил. Стороны же это решение не обжаловали.
Последние комментарии
Точно!
Идиоты.
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)