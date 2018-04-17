Экс-гендиректора "С.О.К.а" привлекают к субсидиарной ответственности на 832 млн рублей

На минувшей неделе арбитражный управляющий ООО "С.О.К." Надежда Ткачук подала в областной арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере более 831,5 млн руб. бывшего генерального директора предприятия Елену Андрееву.

Ткачук с июня 2015 года ведет конкурсное производство в отношении признанного несостоятельным ООО "С.О.К.", являющегося головной компанией холдинга "Самарские оконные конструкции". В марте по ее заявлению процедура продлена еще на три месяца. Отчет управляющего назначен на конец июня.

Напомним, среди кредиторов банк "Солидарность" и Россельхозбанк, который также проходил потерпевшим по уголовному делу, инициированному Андреевой в отношении ее компаньона Алексея Солдатова.

По версии предварительного следствия, Солдатов, будучи учредителем и фактическим владельцем ряда организаций, обладая полной информацией об их финансовом состоянии, планировал организовать предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПН "Смена", а также наличие у конторы имущества, которое будет передано в залог банку. Однако это оборудование фактически принадлежало подконтрольным ему ООО "С.О.К." и "ГлобэксСтрой" и уже находилось в залоге у банка "Солидарность".

На суде же выяснилось, что "свидетель обвинения Елена Андреева в период корпоративного конфликта с акционерами и соучредителями корпорации "Кваттрон" в своих заявлениях в правоохранительные органы утверждала, что именно она является владельцем не только ЗАО "Кваттрон", но и ООО "С.О.К.", "ГлобэксСтрой", а также ряда других предприятий. На анализе предоставленных суду материалов, суд пришел к выводу о заинтересованности Андреевой в исходе дела ввиду того, что она сама непосредственно выполнила всю подготовительную часть изложенного в обвинении деяния и договорилась с представителями филиала "РСХБ" о получении кредита, а в его обеспечение предложила банку производственное оборудование ООО "С.О.К.", которое она как директор ООО "С.О.К." уже передала КБ "Солидарность"… А вывод органов следствия о том, что Солдатов ввел в заблуждение кредитный комитет банка ничем не подтвержден и опровергается материалами дела".

В результате государственный обвинитель ходатайствовал о возврате дела прокурору Ленинского района Ульяновска. Федеральный судья Вадима Селиверстов его удовлетворил. Стороны же это решение не обжаловали.