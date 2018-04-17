В губернии открылся сезон охоты на пернатую дичь

В минувшую субботу в Самарской области был открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Этого момента с нетерпением ждали тысячи, если не десятки тысяч увлеченных охотой жителей губернии. Причем для большинства из них главным поводом отправиться в непролазную глушь было не столько желание добыть утку или гуся, сколько пообщаться с единомышленниками на свежем, апрельском воздухе. Но вот только не все любители пострелять были готовы к тому, что вслед за ними, ни свет ни заря, на заливные луга и поля выдвинется опергруппа областного департамента и рыболовства.

За день вместе с инспекторами охотнадзора мы проехали несколько сотен километров, "прочесав" едва ли не все общедоступные охотугодья Большечерниковского района на границе с Оренбургской областью. На каждом стане нас встречали удивленные суровые мужчины, но в процессе проверки документов выяснялось, что дисциплина в охотничьих рядах все-таки присутствует. Серьезных нареканий к охотящимся со стороны специалистов департамента не возникло.

Всего по данным Департамента охоты и рыболовства Самарской области за первые два дня проверок, проведенных государственными инспекторами было выявлено 31 нарушение правил охоты и законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Протоколы были составлены за осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охоту на пернатую дичь с подхода, производство охоты в зонах охраны охотничьих ресурсов, а также применение патронов снаряженных дробью крупнее 5 мм.