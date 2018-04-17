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Экология Общество

В губернии открылся сезон охоты на пернатую дичь

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую субботу в Самарской области был открыт весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Этого момента с нетерпением ждали тысячи, если не десятки тысяч увлеченных охотой жителей губернии. Причем для большинства из них главным поводом отправиться в непролазную глушь было не столько желание добыть утку или гуся, сколько пообщаться с единомышленниками на свежем, апрельском воздухе. Но вот только не все любители пострелять были готовы к тому, что вслед за ними, ни свет ни заря, на заливные луга и поля выдвинется опергруппа областного департамента и рыболовства.

Фото: Дмитрий Бурлаков

За день вместе с инспекторами охотнадзора мы проехали несколько сотен километров, "прочесав" едва ли не все общедоступные охотугодья Большечерниковского района на границе с Оренбургской областью. На каждом стане нас встречали удивленные суровые мужчины, но в процессе проверки документов выяснялось, что дисциплина в охотничьих рядах все-таки присутствует. Серьезных нареканий к охотящимся со стороны специалистов департамента не возникло.

Всего по данным Департамента охоты и рыболовства Самарской области за первые два дня проверок, проведенных государственными инспекторами было выявлено 31 нарушение правил охоты и законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Протоколы были составлены за осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охоту на пернатую дичь с подхода, производство охоты в зонах охраны охотничьих ресурсов, а также применение патронов снаряженных дробью крупнее 5 мм.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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