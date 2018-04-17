Председателем правления АО АКБ "ГАЗБАНК" избран Владимир Аверин

16 апреля на заседании Совета директоров АО АКБ "ГАЗБАНК" единогласным решением председателем правления банка избран Владимир Аверин. 11 апреля кандидатура г-на Аверина прошла согласование в Центральном банке РФ. Как следует из официального письма ЦБ РФ, квалификация и деловая репутация Владимира Аверина полностью соответствует требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

В Газбанк Владимир Аверин пришел 21 марта. До согласования всех процедурных моментов с ЦБ РФ занимал должность советника председателя правления.

Напомним, что предыдущее место работы г-на Аверина — государственная корпорация ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", где он работал управляющим филиалом "Поволжский" и курировал деятельность банка в Приволжском федеральном округе. В банковском бизнесе Аверин с 1993 года. Окончив Самарский экономический институт, он прошел успешный путь от должности рядового экономиста до Топ-менеджера. В ОАО КБ "Солидарность" занимал пост вице-президента, а в ОАО "Первый Объединенный Банк" — должность первого вице-президента.

К выполнению своих новых обязанностей в должности председателя правления АО АКБ "ГАЗБАНК" Владимир Аверин приступил 17 апреля.