Самарская команда заняла пятое место в студенческом чемпионате Поволжья по спортивному программированию

В Самарском университете состоялся восьмой открытый командный студенческий чемпионат Поволжья по спортивному программированию. Об этом сообщают в пресс-службе областного правительства.
В чемпионате приняли участие 69 команд, представляющих вузы Астрахани, Волгограда, Воронежа, Иннополиса, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы, Челябинска, Ярославля, Самары и Тольятти. Кроме команд вузов к участию приглашали лучшие команды школьников.
В первый день соревнований были проведены игровой тур, пробный тур и тур April Challenge 1.5. В рамках игрового тура команды должны были разработать собственного бота, в задачу которого входило "чинить" протекающие трубы. В каждом раунде боты четырех команд конкурировали друг с другом за возможность "починить" как можно больше протечек.
Пробный тур предназначался для знакомства с системой тестирования, с которой участникам предстояло работать на основном туре, и он плавно перетёк в тур April Challenge 1.5. Этот тур когда-то был задуман как первоапрельский, содержащий задачи-шутки. И хотя сроки чемпионата несколько сместились к середине месяца, задумка участникам понравилась, и каждый год в первый день чемпионата в течение полутора часов команды решают задачи с неполными условиями, до части которых нужно догадаться. В этот раз успех сопутствовал команде Самарского университета #1.
Основной тур чемпионата состоялся 14 апреля. Три человека в команде, один компьютер на команду, 12 задач и пять часов времени — таковы правила командных студенческих соревнований. Задачи требуют от участников хорошего знания различных разделов математики, умения формализовать задачу и построить нетривиальный алгоритм, навыков работы в среде программирования, организации внутрикомандного взаимодействия.
В итоге первое место заняла команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета РАН. Второе место — команда МГУ, третье место — команда Университета Иннополис.
Команда Самарского университета заняла пятое место.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)