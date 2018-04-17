ОблМЧС: Пик паводка на малых реках прошел

В областном управлении МЧС считают, что пик паводка на малых реках прошел. Об этом заявил 17 апреля начальник облМЧС Олег Бойко. Он отметил, что на 17 апреля остается подтопленным один населенный пункт (40 приусадебных участков в Ставропольском районе) и четыре низководных моста (по одному мосту в Пестравском и Кинель-Черкасском районах и два моста в Красноярском районе).

"Мы отмечаем понижение уровня воды на малых реках и не прогнозируем подтопления населенных пунктов от паводка на малых реках", — заявил Олег Бойко.

В то же время, по данным МЧС, с 21 апреля по 1 мая будет пик паводка на Волге из-за сбросов воды на ГЭС. Но Олег Бойко заявил, что МЧС к этому готово.

Олег Бойко также напомнил, что 16 апреля в Самаре сорвало два дебаркадера из-за увеличений сбросов воды. По мнению Олега Бойко, владельцы не были готовы к паводку. "Уровень воды поднялся, около берега скопилось много льдин, и два дебаркадера уплыли", — сообщил начальник облМЧС.

Спасатели отбуксировали дебаркадеры к шестому причалу.