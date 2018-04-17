Из резервного фонда губернатора выделены средства на покупку жилья Герою РФ

Из резервного фонда губернатора Самарской области Герою Российской Федерации, участнику афганской и первой чеченской войн, Григорию Сергеевичу Кириченко и его семье окажут материальную помощь на приобретение жилья. Единовременная социальная выплата составит 3,6 млн рублей, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Григорий Сергеевич Кириченко родился в 1954 г. в Ворошиловградской области (ныне Луганская). Старший техник 1-й роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии 2-й гвардейской танковой армии Приволжского военного округа, старший прапорщик.

В 1972 г. Кириченко был призван в Советскую Армию. Срочную службу проходил сержантом в танковых войсках в Чехословакии. По окончании срочной службы остался в армии. В 1980-1988 гг. - участник боевых действий в Демократической республике Афганистан. Участвовал в проводке автоколонн с боеприпасами, продовольствием.

В 1988-1992 гг. в звании старшего прапорщика продолжал службу в учебном центре боевой подготовки, обучал военному делу афганцев, в том числе личную гвардию президента Афганистана Наджибуллы.

В 1992-1994 гг. после вывода советских войск и распада СССР служил в армии Узбекистана. Во время гражданской войны в Таджикистане с оружием в руках защищал русское население. В 1994 году уехал в Россию.

С июня 1994 г. продолжил службу старшим техником роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Приволжского военного округа, расквартированного в поселке Рощинский Волжского района Самарской области. В середине декабря 1994 г. полк был направлен на Северный Кавказ.

В ночь на 1 января 1995 года участвовал в составе полка в штурме Грозного. Вошедшая в город колонна попала в засаду. Замыкающей в колонне шла боевая машина пехоты (БМП) техпомощи Кириченко. Кириченко загнал БМП в ближайший двор, занял место наводчика и самостоятельно уничтожил пулеметную точку в доме напротив, до этого ведшую интенсивный огонь.

Затем погрузил на борт первых пятерых раненых, отвез их в медсанбат и вернулся в бой. Под огнем противника сделал несколько рейсов в город вместе с механиком-водителем Юрием Бажайкиным и сержантом-медиком Виктором. В десантном отсеке БМП вывез в общей сложности 68 раненых солдат и офицеров своего полка и 131-й Майкопской бригады, в том числе тяжело раненого командира полка полковника Ярославцева. По приказу исполняющего обязанности командира полка подполковника И. В. Станкевича проводил колонны к Дворцу. Кроме того, экипаж вывез с поля боя 28 павших бойцов и офицеров.

2 января был тяжело ранен в руку и попал в медсанбат. При этом БМП, на которой его доставили к позициям федеральных сил, на обратном пути сгорела. С 1996 года старший прапорщик Кириченко в отставке. Проживает в Самарской области.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга старшему прапорщику Кириченко Григорию Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Также награжден медалями "60 лет Вооруженных сил СССР", "70 лет Вооруженных сил СССР", медалями "За безупречную службу" различной степени.